Triển khai công tác an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường năm 2026

Ngày 14/11, Chi cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026; Tập huấn thẩm định, chứng nhận điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

Đông đảo đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác an toàn thực phẩm của 166 phường, xã và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Năm 2025, công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Thanh Hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Đã xây dựng và phát triển được nhiều chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn có giá trị kinh tế cao, tạo tiền đề cho chuỗi liên kết, chuỗi giá trị nông sản, thực phẩm phát triển bền vững, đáp ứng tiêu dùng trong nước cũng như hướng tới xuất khẩu.

Thông qua các chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm thủy sản an toàn đã cung cấp ra thị trường hơn 590 nghìn tấn thực phẩm an toàn, đáp ứng trên 70 % thực phẩm tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Hệ thống tổ chức bộ máy về quản lý an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp được thành lập, kiện toàn, quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn, những tồn tại cần khắc phục, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra phương hướng và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, năm 2026, phấn đấu có 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc trách nhiệm quản lý của Chi cục tuân thủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm quy định về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh giảm 10% so với năm 2025.

Tham gia hội nghị, các đại biểu được tập huấn các chuyên đề về: Trình tự, thủ tục thẩm định cấp, thu hồi giấy chứng nhận điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; Phương pháp, kỹ năng thẩm định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

Lê Hoà