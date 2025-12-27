Xã Biện Thượng hoàn thành và vượt 26/28 chỉ tiêu năm 2025

Sáng 27/12, HĐND xã Biện Thượng khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ cuối năm) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025; quyết nghị nhiệm vụ, giải pháp năm 2026 và xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND xã đã nghe, thảo luận các báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025; kết quả thu, chi ngân sách nhà nước; giải ngân vốn đầu tư công; công tác an sinh xã hội và giảm nghèo.

Đồng chí Phạm Quốc Thành, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Biện Thượng, phát biểu khai mạc.

Theo báo cáo, năm 2025 xã Biện Thượng đã hoàn thành và vượt 26/28 chỉ tiêu chủ yếu; tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt trên 11%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 74 triệu đồng/năm, vượt trên 6% so với nghị quyết đề ra. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 328 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán tỉnh giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch.

Đại biểu thảo luận tại kỳ họp.

Chương trình xây dựng nông thôn mới và OCOP được quan tâm, trong năm có 4 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thêm 4 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP của xã lên 8 sản phẩm.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã dành thời gian xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, tập trung vào những vấn đề được đông đảo Nhân dân quan tâm.

Chủ tịch UBND xã Biện Thượng Nguyễn Văn Hùng tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị.

Trên cơ sở thảo luận dân chủ, trách nhiệm, HĐND xã đã xem xét, quyết nghị thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2026 và định hướng giai đoạn 2026-2030; đồng thời tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Tô Hà