Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Giáo dục

Trao giải vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2025

Hoài Anh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 21/9, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ tổng kết và trao giải vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Thanh Hóa, năm 2025. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Trao giải vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2025

Sáng 21/9, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ tổng kết và trao giải vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Thanh Hóa, năm 2025. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Trao giải vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2025

Toàn cảnh buổi lễ.

Được phát động từ tháng 4/2025, vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh. Ban Tổ chức đã nhận được gần 15.000 bài dự của học sinh 168 trường. Các bài dự thi đã bám sát thể lệ, nhiều bài có chất lượng tốt, được đầu tư công phu cả về hình thức và nội dung, thể hiện sự tâm huyết, sáng tạo của các thí sinh. Qua bài thi, nhiều thí sinh đã dề xuất kế hoạch, biện pháp và sáng kiến khuyến đọc cụ thể, có tính khả thi, thuyết phục cao, nhằm góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trao giải vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2025

Ông Lê Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao 1 giải tập thể cho Trường THCS Trần Mai Ninh (phường Hạc Thành) vì có nhiều thí sinh đoạt giải; trao 6 giải nhất, 15 giải nhì, 18 giải ba, 28 giải khuyến khích và 4 giải chuyên đề cho các thí sinh có bài dự thi xuất sắc.

Trao giải vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2025

Đại diện Ban Tổ chức trao 6 giải nhất cho các thí sinh.

Từ kết quả này, Ban Tổ chức lựa chọn 6 bài dự thi đoạt giải nhất gửi tham dự vòng chung kết cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Hoài Anh

Từ khóa:

#vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc #Trao giải #phường Hạc Thành #Trường Tiểu học #Thí sinh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Kênh tiếp nhận đáng lưu tâm

Kênh tiếp nhận đáng lưu tâm

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Theo thông tin cung cấp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2025 có tới 42,4% thí sinh dùng điểm học bạ để vào đại học - là nhóm đông nhất, nhiều hơn cả hình thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp - chỉ có 39,1%.
Chuyện học xưa và nay

Chuyện học xưa và nay

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Năm 1945, phong trào “Bình dân học vụ” đã tạo nên “cuộc cách mạng xóa giặc dốt”. Và 80 năm sau, “Bình dân học vụ số” được phát động, hướng đến “xóa mù công nghệ” cho toàn dân.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long