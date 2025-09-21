Trao giải vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2025

Sáng 21/9, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ tổng kết và trao giải vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Thanh Hóa, năm 2025. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Toàn cảnh buổi lễ.

Được phát động từ tháng 4/2025, vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh. Ban Tổ chức đã nhận được gần 15.000 bài dự của học sinh 168 trường. Các bài dự thi đã bám sát thể lệ, nhiều bài có chất lượng tốt, được đầu tư công phu cả về hình thức và nội dung, thể hiện sự tâm huyết, sáng tạo của các thí sinh. Qua bài thi, nhiều thí sinh đã dề xuất kế hoạch, biện pháp và sáng kiến khuyến đọc cụ thể, có tính khả thi, thuyết phục cao, nhằm góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Ông Lê Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao 1 giải tập thể cho Trường THCS Trần Mai Ninh (phường Hạc Thành) vì có nhiều thí sinh đoạt giải; trao 6 giải nhất, 15 giải nhì, 18 giải ba, 28 giải khuyến khích và 4 giải chuyên đề cho các thí sinh có bài dự thi xuất sắc.

Đại diện Ban Tổ chức trao 6 giải nhất cho các thí sinh.

Từ kết quả này, Ban Tổ chức lựa chọn 6 bài dự thi đoạt giải nhất gửi tham dự vòng chung kết cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Hoài Anh