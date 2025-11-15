Trao 80 suất quà hỗ trợ người dân xã Cẩm Tú khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 15/11, tại xã Cẩm Tú, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức chương trình “Đong đầy yêu thương - Đồng hành vượt khó” trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Ban Tổ chức trao biểu trưng hỗ trợ người dân xã Cẩm Tú chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Tại chương trình, đại diện Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam đã trao 80 suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ 80 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn xã Cẩm Tú. Tổng trị giá chương trình là 40 triệu đồng.

Ban Tổ chức trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Hoạt động nằm trong hành trình “Trao gửi yêu thương” được Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam triển khai trong nhiều năm qua với mong muốn hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Nhân dịp này, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng gặp rủi ro.

Thùy Linh