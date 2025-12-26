Thanh Hóa tiếp tục hoàn thiện, làm giàu cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh, nhằm bảo đảm CSDL đất đai “đúng - đủ - sạch - sống”, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường, các sở, ngành, địa phương tiếp tục duy trì, vận hành và khai thác hiệu quả kết quả đạt được từ chiến dịch; đưa ngay dữ liệu đất đai đã hoàn thiện vào sử dụng, bảo đảm cập nhật thường xuyên, liên tục và đồng bộ theo thời gian thực với hệ thống thông tin, CSDL quốc gia về đất đai; đẩy mạnh đối khớp, xác thực thông tin người sử dụng đất với CSDL quốc gia về dân cư, bổ sung dữ liệu lịch sử, hoàn thiện hồ sơ địa chính.

Công an tỉnh được giao phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, C06 – Bộ Công an tiếp tục đối khớp số thửa đất còn lại; chỉ đạo công an cấp xã phối hợp thu thập, quét, nhập liệu; tăng cường kiểm tra an ninh mạng, bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng kế hoạch đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, hoàn thiện CSDL đất đai tại các khu vực chưa có dữ liệu, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026; đồng thời rà soát, chuẩn hóa, tái cấu trúc thủ tục hành chính về đất đai, mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cắt giảm hồ sơ giấy, lấy dữ liệu làm trung tâm trong cải cách hành chính.

UBND các xã, phường tập trung chỉnh lý các thửa đất có thông tin chưa trùng khớp hoặc chưa đầy đủ; hoàn thành việc thu thập, số hóa số thửa đất còn lại trước ngày 31/01/2026. Viễn thông Thanh Hóa phối hợp kiểm tra, đối soát, đồng bộ kịp thời các thửa đất đủ điều kiện lên CSDL quốc gia về đất đai.

Việc tiếp tục hoàn thiện CSDL đất đai được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đổi mới phương thức quản trị, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

LP (Nguồn UBND tỉnh)