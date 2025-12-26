Phòng thực hành giáo dục STEM Innovation Petrovietnam: Không gian mở cho khoa học và sáng tạo

Triển khai chương trình STEM Innovation trên phạm vi toàn quốc, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) hướng tới xây dựng hệ thống phòng thực hành giáo dục STEM đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tại Thanh Hóa, từ tháng 11/2025, hai phòng thực hành STEM do Petrovietnam tài trợ đã chính thức đi vào hoạt động tại Trường THPT chuyên Lam Sơn và Trường THPT Hàm Rồng (phường Hạc Thành), góp phần tạo dựng không gian học tập hiện đại, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học và ươm mầm nguồn nhân lực khoa học - công nghệ cho tương lai.

Phòng thực hành giáo dục STEM Innovation Petrovietnam tại Trường THPT chuyên Lam Sơn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Phòng thực hành STEM tại Trường THPT chuyên Lam Sơn và Trường THPT Hàm Rồng được trang bị đầy đủ 6 khối chức năng gồm cơ sở vật chất, máy móc gia công - thiết bị chuyên dụng, dụng cụ- thiết bị học tập theo chủ đề, học liệu kết nối thông minh, hệ thống học liệu bản cứng, bản mềm và hệ thống sổ sách. Danh mục thiết bị trong phòng STEM được chuẩn hóa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các tiêu chuẩn quốc tế. Ngay sau khi được bàn giao phòng STEM, các nhà trường đã xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động học tập, thực hành nhằm khai thác hiệu quả công năng phòng STEM.

Với nhiều góc học tập chuyên biệt, các phòng thực hành STEM Innovation Petrovietnam đáp ứng đa dạng nhu cầu học tập, nghiên cứu và sáng tạo của học sinh. Mỗi góc học tập là một không gian mở, khuyến khích học sinh chủ động khám phá, trao đổi và hình thành ý tưởng mới. Thông qua các hoạt động nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, thiết kế - in 3D, thực hiện các thí nghiệm khoa học ứng dụng và xây dựng mô hình sáng tạo kỹ thuật, học sinh được làm việc theo nhóm, cùng thảo luận, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm của mình. Sự kết nối linh hoạt giữa các góc học tập không chỉ giúp học sinh phát triển toàn diện tư duy khoa học và kỹ năng công nghệ, mà còn từng bước hình thành năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của giáo dục hiện đại và xu thế phát triển của xã hội số.

Theo thầy giáo Thiều Ánh Dương, Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Rồng, “phòng học STEM góp phần nâng cao phẩm chất, năng lực của học sinh, góp phần vào mục tiêu chung của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực của học sinh. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các tổ nhóm chuyên môn, học sinh ứng dụng phòng học STEM lab trong học tập”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam Trần Quang Dũng, cho biết: “Chương trình STEM Innovation Petrovietnam triển khai trong 100 ngày, từ 21/9/2025 đến 31/12 với mục tiêu xây dựng 100 phòng STEM tại 34 tỉnh, thành trên cả nước. Đây là cơ hội để giúp ngành giáo dục nói chung, các trường học STEM có điều kiện để các em học sinh được tiếp cận, học đi đôi với hành, học vui, vui học; góp phần hình thành thế hệ công dân tri thức năng lượng mới của Việt Nam”.

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ chương trình STEM Innovation Petrovietnam, vào cuối tháng 12/2025 Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục trao tặng phòng thực hành STEM thứ ba cho tỉnh Thanh Hóa, qua đó mở rộng phạm vi thụ hưởng của chương trình trên địa bàn.

STEM Innovation Petrovietnam là dự án giáo dục quy mô lớn, hướng tới nâng cấp cơ sở hạ tầng giáo dục và hỗ trợ đào tạo thế hệ trẻ có năng lực về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Chương trình thể hiện rõ quyết tâm và trách nhiệm xã hội của Petrovietnam trong việc đồng hành cùng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước; đồng thời góp phần cụ thể hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới sáng tạo và tạo đột phá trong phát triển giáo dục, đào tạo trong giai đoạn mới.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) là tên gọi mới của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tập đoàn hiện là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và đứng thứ 11 ở Đông Nam Á với quy mô tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng và vốn chủ sở hữu trên 556 nghìn tỷ đồng; tổng doanh thu đến nay đã đạt 605 tỷ USD. Với 3 trụ cột chiến lược là năng lượng - công nghiệp - dịch vụ kỹ thuật cao, Petrovietnam đang hướng tới mục tiêu vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới (Fortune Global 500) vào năm 2030.

Cẩm Tú