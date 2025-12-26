Nỗ lực xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (CQG) được phát động từ nhiều năm qua. Tiêu chí xây dựng trường CQG ở các bậc học nói chung, bậc tiểu học nói riêng là những yếu tố thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện như tổ chức và quản lý nhà trường; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; chất lượng giáo dục; tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Một hoạt động ngoại khóa của học sinh Trường Tiểu học Hoằng Châu, xã Hoằng Châu.

Cùng với các địa phương khác trong cả nước, quyết định về việc xây dựng trường tiểu học đạt CQG ra đời trong hoàn cảnh cơ sở vật chất của bậc này trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, nhất là khu vực miền núi. Tỷ lệ phòng học tạm, tranh tre, nứa lá chiếm tới 50%, các phòng chức năng gần như không có; bàn ghế, bảng đen không đúng chuẩn. Tuy nhiên, xác định được tầm quan trọng của việc xây dựng trường đạt CQG, ngành giáo dục tỉnh nhà đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các địa phương quan tâm phát triển giáo dục nói chung, xây dựng trường tiểu học đạt CQG nói riêng. Trên cơ sở đó, từ những năm đầu giai đoạn 1997-2000, các địa phương trong tỉnh đều thành lập ban chỉ đạo xây dựng trường tiểu học đạt CQG. Đồng thời, ban hành kế hoạch, lộ trình xây dựng trường tiểu học đạt CQG theo từng năm, từng giai đoạn. Ngoài ra, tỉnh sớm thông qua đề án xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn với nhiều tiêu chuẩn và cơ chế hỗ trợ đặc thù, từ đó các đơn vị dựa vào các tiêu chuẩn để tự đánh giá đơn vị mình và xây dựng lộ trình thực hiện theo từng mức độ...

Tại xã Hoằng Châu, được sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng giải pháp huy động sức dân trong xây dựng cơ sở vật chất, diện mạo các trường tiểu học trên địa bàn từng bước được khởi sắc, đáp ứng tiêu chí trường đạt CQG. Hiện cả 4/4 trường tiểu học trên địa bàn xã đều đã đạt CQG. Thầy giáo Nguyễn Văn Huyên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoằng Châu, xã Hoằng Châu chia sẻ: “Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng và Nhân dân địa phương đã tạo điều kiện rất lớn cho nhà trường trong nhiệm vụ xây dựng và công nhận lại trường đạt CQG. Với sự quan tâm đó, cùng sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, đến năm học 2025-2026 nhà trường đã có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, khuôn viên, cảnh quan học đường bảo đảm tiêu chí trường đạt CQG mức độ 2. Trong đó, 100% phòng học kiên cố, cao tầng, được trang bị đầy đủ ti vi, máy chiếu, phủ sóng internet phục vụ yêu cầu đổi mới giáo dục; các phòng chức năng như Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Tin học cũng được đầu tư đồng bộ; khuôn viên sân trường bảo đảm tiêu chí xanh, sạch, đẹp, an toàn... Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để nhà trường phát huy nội lực, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục”.

Không chỉ Trường Tiểu học Hoằng Châu, ghi nhận tại nhiều địa phương như phường Quảng Phú, phường Nam Sầm Sơn, xã Lưu Vệ, xã Sao Vàng... diện mạo các trường tiểu học trên địa bàn đã và đang khởi sắc thông qua phong trào thi đua xây dựng trường CQG. Ví dụ như Trường Tiểu học Quảng Tâm, Tiểu học Quảng Thành, phường Quảng Phú; Trường tiểu học Quảng Hùng, phường Nam Sầm Sơn; Trường Tiểu học Xuân Phú, xã Sao Vàng... Đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo cho thấy, sau nhiều năm nỗ lực với không ít khó khăn, thách thức, đến nay quy mô mạng lưới các trường tiểu học trong tỉnh đã và đang được quy hoạch khang trang, cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị dạy học được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh giảng dạy, học tập. Qua thống kê, sau gần 30 năm thực hiện chủ trương xây dựng trường tiểu học đạt CQG, đến nay toàn tỉnh đã có 539/588 trường đạt CQG, đạt tỷ lệ 91,67%. Với kết quả này, bậc tiểu học đang là bậc học có tỷ lệ trường đạt CQG cao nhất trong các bậc học trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm hiện tại.

Được biết, thời gian qua việc xây dựng trường tiểu học đạt CQG được ngành giáo dục gắn với chủ đề của từng năm học và các phong trào, cuộc vận động do ngành và địa phương phát động như phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; việc học và làm theo gương Bác; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... Đặc biệt, nhiệm vụ xây dựng trường đạt CQG còn được ngành gắn chặt với các yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục cũng như công tác bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo...

Theo đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, phong trào xây dựng trường đạt CQG ở các bậc học nói chung, bậc tiểu học nói riêng vẫn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp quản lý và các nhà trường, là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường học trên địa bàn huyện. Mục tiêu của ngành trong giai đoạn tới là tiếp tục củng cố, giữ vững và phát triển số lượng trường tiểu học đạt CQG trong toàn tỉnh. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngoài sự nỗ lực của toàn ngành giáo dục với nhiều giải pháp đồng bộ như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, huy động học sinh ra lớp... rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các địa phương và Nhân dân.

Bài và ảnh: Phong Sắc