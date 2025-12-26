Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững

Nhân Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2025, với chủ đề “Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững”, ngành dân số tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từng bước nâng cao chất lượng dân số, chủ động thích ứng với bối cảnh mới và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của tỉnh.

Người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm chăm sóc sức khỏe.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiều chỉ tiêu quan trọng về dân số của Thanh Hóa trong năm 2025 đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt gần 69%; tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt trên 73%; tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt hơn 21%. Hoạt động tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân từng bước được mở rộng; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngày càng được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng dân số, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Thực tiễn triển khai tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cho thấy, các hoạt động truyền thông đã từng bước tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của người dân. Nếu như trước đây, công tác dân số thường được hiểu đơn thuần là kế hoạch hóa gia đình, thì nay khái niệm dân số và phát triển đã được nhìn nhận toàn diện hơn, gắn với sức khỏe sinh sản, chất lượng giống nòi, chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của mỗi gia đình, cộng đồng và xã hội.

Chị Nguyễn Thị H ở xã Ngọc Lặc, cho biết: "Trước kia, chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là sinh ít con cho đỡ vất vả. Nhưng qua các buổi tuyên truyền của cán bộ y tế, cộng tác viên dân số ở thôn, bản, tôi hiểu thêm về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sàng lọc trước sinh và trách nhiệm không lựa chọn giới tính thai nhi. Gia đình tôi và nhiều hộ trong thôn đã thay đổi suy nghĩ, quan tâm hơn đến việc sinh con khỏe mạnh, nuôi dạy con tốt".

Còn anh Lê Văn T - một thanh niên chuẩn bị kết hôn tại xã Lưu Vệ chia sẻ: "Nhờ được tham gia các buổi tư vấn truyền thông về sức khỏe trước hôn nhân, chúng tôi đã chủ động đi khám sức khỏe, tìm hiểu kiến thức sinh sản an toàn. Những thông tin này rất thiết thực, giúp chúng tôi yên tâm hơn khi bước vào cuộc sống gia đình sắp tới".

Bên cạnh những kết quả tích cực, thực tiễn cũng cho thấy công tác dân số vẫn đứng trước không ít thách thức. Đáng chú ý, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn là vấn đề đáng lo ngại, đòi hỏi công tác truyền thông phải tiếp tục được triển khai kiên trì, bền bỉ, gắn chặt với việc thực thi nghiêm các quy định của pháp luật và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm nay, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng loạt nhiều hoạt động truyền thông với thông điệp xuyên suốt: Dân số là yếu tố quan trọng của phát triển; đầu tư cho dân số là đầu tư cho tương lai. Công tác truyền thông không chỉ dừng lại ở việc phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mà còn tập trung cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết cho người dân về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, sàng lọc trước sinh - sơ sinh, tư vấn khám sức khỏe trước hôn nhân, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, bình đẳng giới và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Tháng hành động quốc gia về dân số tại Thanh Hóa là sự đổi mới mạnh mẽ về hình thức truyền thông. Bên cạnh các hình thức truyền thống, các cấp, các ngành đã linh hoạt kết hợp nhiều kênh, nhiều phương thức để lan tỏa thông điệp dân số đến đông đảo người dân. Ở cấp tỉnh, hàng trăm pano, áp phích, băng rôn tuyên truyền được lắp đặt tại các khu vực trung tâm, trục đường chính; nhiều phóng sự, chuyên mục, tin, bài về dân số và phát triển được đăng tải, phát sóng trên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Đáng chú ý, nội dung truyền thông được xây dựng sát với thực tiễn từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, bảo đảm phương châm “dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm theo”, qua đó từng bước thay đổi hành vi, hình thành nếp sống văn minh, tiến bộ.

Cùng với đó, các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng tiếp tục phát huy hiệu quả. Hệ thống loa truyền thanh cơ sở được duy trì thường xuyên với hàng nghìn lượt phát sóng, đưa thông tin về dân số, kế hoạch hóa gia đình, điều chỉnh mức sinh, bình đẳng giới đến từng thôn, bản, tổ dân phố. Nhiều buổi nói chuyện chuyên đề, hội nghị truyền thông, sinh hoạt câu lạc bộ được tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, thanh niên chuẩn bị kết hôn và người cao tuổi.

Chi cục trưởng Chi cục Dân số Thanh Hóa Bùi Hồng Thủy, cho biết: "Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam không chỉ là đợt cao điểm truyền thông, mà còn là dịp để các cấp, các ngành nhìn nhận, đánh giá lại hiệu quả công tác dân số, đồng thời kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội. Thông qua các hoạt động truyền thông sâu rộng, thông điệp về dân số và phát triển đang ngày càng thấm sâu vào nhận thức của người dân, tạo động lực để Thanh Hóa tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân số và phát triển, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới".

Bài và ảnh: Tô Hà