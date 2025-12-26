“Tiếng trống học bài” ở Thọ Lập

Từ nhiều năm nay, "Tiếng trống học bài” đã trở thành những âm thanh quen thuộc đối với học sinh và người dân trên địa bàn xã Thọ Lập. Mô hình không chỉ giúp hình thành cho học sinh thói quen học tập đúng giờ, mà trên cơ sở phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội đã tạo nên phong trào xây dựng xã hội học tập rộng khắp trên địa bàn xã.

Đoàn viên, thanh niên xã Thọ Lập kiểm tra học sinh học bài vào buổi tối.

Đều đặn vào 19h hằng ngày - khi “Tiếng trống học bài” vang lên, cũng là lúc tất cả các em học sinh trên địa bàn xã tự giác ngồi vào bàn, lấy sách vở để học bài.

Em Trịnh Mai Anh, học sinh Trường THCS Thọ Lập cho biết: "Nhờ có “Tiếng trống học bài”, đã hình thành cho em thói quen, nền nếp học tập đúng giờ. Không chỉ vậy, trong quá trình học bài vào mỗi tối, em còn được các thầy cô giáo, các cô chú trong hội khuyến học xã, các anh chị đoàn viên thanh niên, các bậc phụ huynh... đến từng nhà theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn em làm bài tập và đôn đốc việc học của em. Nhờ vậy mà chất lượng học tập của em ngày càng tiến bộ".

Mô hình “Tiếng trống học bài” ra đời với mong muốn hình thành ý thức tự giác của mỗi học sinh trong việc học tập. Đặc biệt, tạo cho các em thói quen tự học ở nhà vào các buổi tối. Bởi vậy, phong trào đã dần thu hút được sự quan tâm của học sinh và đông đảo phụ huynh trên địa bàn xã.

Bà Nguyễn Thị Hoa, người dân ở xã Thọ Lập cho biết: "Gia đình chúng tôi luôn bận rộn công việc từ sáng đến tận tối muộn, nhiều khi sao nhãng việc học của các con. Nhờ có “Tiếng trống học bài” mà cứ 7 giờ tối không cần phải chờ bố mẹ nhắc nhở, các con tôi đã tự giác ngồi vào bàn học bài và chuẩn bị sách vở để ngày hôm sau đến trường. Khi nghe “Tiếng trống học bài”, nhiều người dân trong xã cũng giảm các hoạt động như hội họp, vui chơi gây ra tiếng ồn để con, các cháu tập trung học bài".

Đi vào hoạt động từ năm 2015 đến nay, mô hình “Tiếng trống học bài” trên địa bàn xã Thọ Lập ngày càng tạo được sức lan tỏa trên khắp các thôn, làng, thu hút sự tham gia của đông đảo thầy cô giáo, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương như hội khuyến học, đoàn thanh niên, hội phụ nữ... và sự đồng tình ủng hộ của phụ huynh học sinh. Mô hình cũng góp phần rèn luyện cho học sinh nền nếp học tập, tinh thần tự giác, tạo môi trường học tập lành mạnh, hình thành thói quen học tập suốt đời, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phong trào khuyến học, khuyến tài tại địa phương.

Chia sẻ về hoạt động của mô hình “Tiếng trống học bài”, Bí thư Đoàn xã Thọ Lập Nguyễn Thị Thu Huyền cho biết: "Thực hiện mô hình “Tiếng trống học bài”, đoàn thanh niên xã luôn cử đoàn viên phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội đi kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở học sinh học bài đúng giờ và vận động người dân giảm, tắt các thiết bị âm thanh nếu có tình trạng sử dụng âm thanh quá mức, hay tụ họp đông đúc gây ồn ào, mất trật tự. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của phong trào, vận động cán bộ, hội viên, các bậc phụ huynh quan tâm, giám sát việc học tập của con em mình. Ngoài việc kiểm tra nền nếp học tập của học sinh, đoàn kiểm tra còn gặp gỡ trao đổi với cha mẹ học sinh, tư vấn về phương pháp kiểm tra việc học tập của con em mình ở nhà, việc sắp xếp thời gian của gia đình để các em học sinh học tập đúng giờ. Cùng với việc thực hiện mô hình này, đoàn xã cũng tích cực hỗ trợ chi phí học tập cho các “Em nuôi của đoàn”, và mỗi năm tặng quà cho khoảng hơn 100 học sinh nghèo trong xã nhân dịp đầu năm học, tết trung thu".

Sau nhiều năm đi vào hoạt động, giờ đây mô hình “Tiếng trống học bài” đã trở nên rất quen thuộc vào mỗi buổi tối, gắn liền với đời sống sinh hoạt của người dân các thôn trên địa bàn xã. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thọ Lập Lê Văn Lực khẳng định: “Tiếng trống học bài” không chỉ giúp học sinh rèn tính tự giác, mà còn tăng tính gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giám sát việc học tập của con em mình. Để mô hình thực sự phát huy hiệu quả, xã sẽ tiếp tục giao cho hội khuyến học xã phối hợp cùng các nhà trường, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã thường xuyên theo dõi, tiến hành kiểm tra thường kỳ, hoặc đột xuất nhằm nâng cao ý thức học tập của học sinh ở các thôn, xóm. Trong quá trình kiểm tra, các thành viên trong đoàn sẽ gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh, học sinh nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nếu có khó khăn, vướng mắc thì tìm cách tháo gỡ. Xã cũng sẽ tích cực biểu dương, khen thưởng cho các em học sinh có thành tích học tập tốt, các học sinh nghèo hiếu học. Từ đó, thúc đẩy tinh thần vươn lên trong học tập của các em, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương".

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt