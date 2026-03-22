Tranh cãi năng lượng gia tăng tại châu Âu, Slovakia cân nhắc ngăn gói vay của EU cho Ukraine

Bất đồng về năng lượng tiếp tục gia tăng trong nội bộ Liên minh châu Âu (EU), khi Slovakia cân nhắc phối hợp Hungary ngăn gói vay 90 tỷ euro cho Ukraine, trong lúc EU hối thúc các nước thành viên tăng cường dự trữ khí đốt trước nguy cơ biến động thị trường.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: CNN.

Ngày 21/3, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết Bratislava có thể cân nhắc phối hợp với Hungary để phản đối gói “Hỗ trợ Ukraine”, vốn được thông qua sơ bộ từ tháng 12/2025. Gói này dự kiến đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu tài chính của Kiev giai đoạn 2026–2027, trong đó 30 tỷ euro dành cho hỗ trợ ngân sách và 60 tỷ euro cho mục đích quân sự.

Lập trường của Slovakia và Hungary gắn với tranh cãi liên quan tuyến đường ống dầu Druzhba – nguồn cung năng lượng quan trọng đối với hai nước. Bratislava và Budapest cho rằng việc gián đoạn nguồn dầu qua tuyến này sau sự cố hồi cuối tháng 1/2026 đã ảnh hưởng đến an ninh năng lượng khu vực. Thủ tướng Fico nhận định vấn đề mang yếu tố chính trị, đồng thời nhấn mạnh vai trò của nguồn cung năng lượng từ Nga.

Ở chiều ngược lại, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Mỹ đang tìm cách loại Nga khỏi thị trường năng lượng toàn cầu thông qua các biện pháp trừng phạt và chính sách can thiệp. Ông cho rằng các động thái của Washington, bao gồm liên quan Venezuela và Iran, nhằm mục tiêu kiểm soát nguồn tài nguyên năng lượng, đồng thời cảnh báo hệ lụy từ xung đột tại Trung Đông có thể kéo dài.

Trước đó, một số quan chức Nga cũng cảnh báo châu Âu có nguy cơ đối mặt với biến động mạnh về giá dầu và khí đốt do từ bỏ nguồn cung truyền thống.

EU thúc giục các nước thành viên sớm tăng dự trữ khí đốt, hạn chế rủi ro giá tăng. Ảnh: Energy Intelligence.

Trong bối cảnh đó, Ủy viên Năng lượng EU Dan Jorgensen đã kêu gọi các nước thành viên sớm bơm đầy kho dự trữ khí đốt nhằm hạn chế rủi ro tăng giá. EU hiện yêu cầu các nước đạt mức dự trữ tối thiểu trước ngày 1/12, song cho phép linh hoạt điều chỉnh tùy điều kiện thị trường.

Dù đánh giá an ninh năng lượng của khối vẫn cơ bản được bảo đảm, EU cảnh báo việc giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh có thể ảnh hưởng đến tiến độ tích trữ, nhất là khi căng thẳng địa chính trị tiếp tục tác động đến nguồn cung.

Thanh Giang

Nguồn: Tass, Reuters.