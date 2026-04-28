Nhật Bản thảo luận sửa đổi 3 văn kiện an ninh quan trọng

Ngày 28/4, Chính phủ Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của hội đồng chuyên gia nhằm thảo luận việc sửa đổi 3 văn kiện an ninh quan trọng, đánh dấu bước đi mới trong quá trình rà soát chính sách quốc phòng của nước này.

Cuộc họp diễn ra tại Văn phòng Thủ tướng, tập trung xem xét Chiến lược An ninh Quốc gia Nhật Bản cùng hai văn kiện liên quan, vốn được ban hành năm 2022 với định hướng cho 10 năm. Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi đã quyết định đẩy nhanh tiến độ sửa đổi nhằm thích ứng với bối cảnh an ninh mới.

Được biết, một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận là việc gia tăng chi tiêu quốc phòng. Trước đó, Nhật Bản đã đặt mục tiêu nâng ngân sách quốc phòng lên mức tương đương 2% GDP, với tổng chi tiêu giai đoạn tài khóa 2023–2027 khoảng 43 nghìn tỷ yên (tương đương 270 tỷ USD). Trên thực tế, ngân sách quốc phòng hằng năm của nước này đã liên tục tăng, lần lượt vượt các mốc 6 nghìn tỷ, 7 nghìn tỷ, 8 nghìn tỷ và 9 nghìn tỷ yên.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh, sự cần thiết phải tăng cường năng lực phòng thủ một cách căn bản, đồng thời cho rằng Nhật Bản cần chuẩn bị cho các phương thức tác chiến mới, trong đó có việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ hiện đại nhằm bảo đảm khả năng hoạt động bền vững.

Truyền thông Nhật Bản trước đó cũng đề cập khả năng chính phủ xem xét điều chỉnh Ba Nguyên tắc Phi hạt nhân trong quá trình sửa đổi các văn kiện an ninh. Thông tin này, cùng với xu hướng gia tăng chi tiêu quốc phòng, đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Theo kế hoạch, hội đồng chuyên gia sẽ họp định kỳ khoảng mỗi tháng một lần, hướng tới hoàn thiện đề xuất vào mùa Thu tới. Nội các Nhật Bản đặt mục tiêu thông qua các sửa đổi vào cuối năm nay.

Trước đó, trong lần điều chỉnh chính sách năm 2022, Nhật Bản đã quyết định phát triển năng lực phản công, được xem là bước thay đổi đáng chú ý so với định hướng phòng thủ truyền thống theo Hiến pháp.

Thu Uyên

Nguồn: Xinhua.