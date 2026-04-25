Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong giao lưu bóng bàn, động viên VĐV tại giải thể thao hè Sầm Sơn 2026

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng chơi bóng bàn với vận động viên, người dân vào chiều 25/4 tại phường Sầm Sơn.

Chiều 25/4, tại chương trình bế mạc Giải bóng bàn, cầu lông, pickleball hè Sầm Sơn năm 2026, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự, trao giải, động viên các vận động viên, và trực tiếp cầm vợt thi đấu giao lưu bóng bàn với Linh mục Trần Xuân Mạnh - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, mang đến hình ảnh gần gũi, cởi mở, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng hành và sẻ chia thông qua thể thao.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu dự lễ bế mạc Giải bóng bàn, cầu lông, pickleball hè Sầm Sơn 2026.

Ngay từ khi có mặt tại giải, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dành thời gian thăm hỏi công tác tổ chức, gặp gỡ các đoàn vận động viên và trao đổi thân mật với người dân đến cổ vũ. Không khí tại khu vực thi đấu vì thế thêm phần rộn ràng, ấm áp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các vận động viên tham dự giải bóng bàn, cầu lông, pickleball hè Sầm Sơn năm 2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong giao lưu bóng bàn với Linh mục Trần Xuân Mạnh - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Linh mục Trần Xuân Mạnh cũng là một trong những vận động viên tham gia nội dung đôi nam bóng bàn lứa tuổi trên 46 và giành huy chương Bạc tại Giải bóng bàn, cầu lông, pickleball hè Sầm Sơn năm 2026.

Hình ảnh người lãnh đạo địa phương cùng Linh mục Trần Xuân Mạnh đứng trên sân chơi thể thao, thi đấu trong không khí vui tươi, chân thành đã để lại nhiều cảm xúc đẹp, thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân, sự gắn bó giữa chính quyền với các tầng lớp Nhân dân, trong đó có đồng bào công giáo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng Giám đốc Sở Tư pháp Mai Xuân Bình cùng chơi bóng bàn với Linh mục Trần Xuân Mạnh và ông Nguyễn Thanh Hải, hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng. Những pha đôi công nhanh, những cú giật bóng, cắt bóng đầy kỹ thuật cùng sự phối hợp nhịp nhàng trong tinh thần giao lưu đã mang đến bầu không khí hào hứng. Dù chỉ mang tính chất biểu diễn, trận đấu vẫn nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả bởi sự thân thiện, cởi mở và tinh thần thể thao cao thượng của hai bên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng Giám đốc Sở Tư pháp Mai Xuân Bình tham gia giao hữu bóng bàn.

Linh mục Trần Xuân Mạnh (bên trái) và ông Nguyễn Thanh Hải, hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng chơi bóng bàn với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng Giám đốc Sở Tư pháp Mai Xuân Bình.

Khép lại trận bóng bàn giao lưu, hình ảnh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong bắt tay Linh mục Trần Xuân Mạnh; động viên các vận động viên, trò chuyện cùng người dân đã để lại dư âm đẹp. Đó không chỉ là dấu ấn của một giải thể thao thành công, mà còn là biểu hiện sinh động của phong cách lãnh đạo gần gũi, năng động, giàu sức trẻ và luôn hướng về Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các vận động viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao giải tại lễ bế mạc.

Anh Tuân