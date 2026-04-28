Mỹ thu hẹp phạm vi chia sẻ thông tin tình báo hạt nhân Triều Tiên với Hàn Quốc

Mỹ đã thu hẹp phạm vi chia sẻ thông tin tình báo với Hàn Quốc liên quan đến các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên, sau khi phát sinh bất đồng xung quanh việc công bố thông tin nhạy cảm.

Cụ thể, Washington được cho là đã hạn chế cung cấp một số dữ liệu tình báo thu thập từ vệ tinh, trong đó có thông tin liên quan đến khu vực Kusong ở phía Tây Triều Tiên, địa điểm bị nghi ngờ có hoạt động làm giàu urani. Động thái này diễn ra sau khi Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young đề cập Kusong như một trong các cơ sở hạt nhân của Bình Nhưỡng tại một phiên điều trần trước Quốc hội hồi tháng trước.

Đến nay, cả Seoul và Washington mới chỉ chính thức xác định hai cơ sở hạt nhân của Triều Tiên là Yongbyon và Kangson. Tuy nhiên, Kusong từ lâu đã nằm trong diện theo dõi, với nhiều đánh giá quốc tế từ giữa những năm 2010 cho rằng đây có thể là địa điểm tiềm năng cho hoạt động làm giàu urani.

Cơ sở hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên.

Các nguồn tin cho biết Mỹ vẫn duy trì hoạt động giám sát chặt chẽ đối với các khu vực nghi vấn tại Triều Tiên, đồng thời tiếp tục phối hợp chia sẻ thông tin với Hàn Quốc ở những lĩnh vực then chốt.

Giới chức quân đội Hàn Quốc khẳng định việc điều chỉnh chia sẻ tình báo không ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái sẵn sàng tác chiến, viện dẫn cơ chế phối hợp thời gian thực giữa hai nước trong quá trình theo dõi các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên.

Tuy vậy, một số ý kiến cho rằng động thái này có thể làm dấy lên lo ngại về khoảng trống nhất định trong năng lực giám sát của Seoul. Trong bối cảnh đó, Hàn Quốc đang thúc đẩy chương trình phát triển vệ tinh trinh sát quân sự riêng nhằm nâng cao khả năng theo dõi các hoạt động hạt nhân và tên lửa, cũng như giám sát các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ Triều Tiên.

Dù phát sinh khác biệt, các chuyên gia nhận định quan hệ đồng minh Mỹ- Hàn vẫn duy trì ổn định, với cơ chế hợp tác an ninh và chia sẻ thông tin tiếp tục đóng vai trò nền tảng trong việc theo dõi chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Thu Uyên

Nguồn: Korea Tmes.