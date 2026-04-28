Mỹ tiếp tục chặn tàu đi vào cảng Iran

Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh đang được duy trì, Mỹ và Iran tiếp tục rơi vào thế đối đầu căng thẳng quanh Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nơi trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt giao dịch toàn cầu. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 27/4 cho biết đã chặn một tàu sau khi con tàu này cố gắng di chuyển tới một cảng của Iran.

Tàu USS Rafael Peralta đang truy đuổi và chặn tàu mang cờ Iran. Ảnh: Reuters.

Thông báo trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết: “Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Rafael Peralta đã thực thi lệnh phong tỏa các cảng của Iran và đã chặn tàu M/T Stream sau khi con tàu này tìm cách đi vào một cảng của Iran vào ngày 26/4”.

Trong khi đó, cùng ngày, phát biểu tại một phiên họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về an ninh hàng hải, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thành lập một liên minh nhằm khôi phục an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời cáo buộc Iran đã gây gián đoạn trái phép một trong những tuyến đường vận tải biển quan trọng nhất thế giới. Đại sứ Waltz cáo buộc Tehran đang sử dụng eo biển Hormuz như một đòn bẩy trong các tranh chấp địa chính trị, mô tả tình hình này là một “chiêu bắt làm con tin” với hậu quả mang tính toàn cầu.

Ông Waltz nói: “Điều hoàn toàn rõ ràng là... eo biển này không thuộc về Iran để họ sử dụng như hào nước và cầu kéo của riêng mình. Hormuz không phải là con tin của Iran. Nó không phải là quân bài mặc cả của Iran. Nó không phải là con đường thu phí của Iran.” Ông kêu gọi Hội đồng Bảo an buộc Iran phải chịu trách nhiệm về những gì ông mô tả là các vi phạm liên tục luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Đại diện Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz kêu gọi thành lập liên minh để bảo đảm an ninh eo biển Hormuz. Ảnh: Anadolu.

Cũng trong bài phát biểu, ông Waltz lưu ý đến việc có báo cáo về việc sử dụng mìn hải quân trong khu vực, mà ông cho rằng là loại vũ khí không phân biệt mục tiêu và rất nguy hiểm đối với tàu dân sự. Ông nói thêm rằng lực lượng Mỹ hiện đang làm việc để dọn sạch mìn trong khu vực nhằm đảm bảo lối đi an toàn, nhưng nhấn mạnh rằng cần có sự hỗ trợ rộng rãi hơn từ cộng đồng quốc tế.

Trước đó, truyền thông Mỹ cùng ngày 27/4 trích dẫn nguồn tin từ một số quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran, trong đó tìm cách mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran, đồng thời để ngỏ chương trình hạt nhân của nước này cho các cuộc đàm phán sau này.

Theo các nguồn tin, tổng thống đã thảo luận về đề xuất của Iran với các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của mình tại một cuộc họp ở Phòng Tình huống Nhà Trắng vào chiều ngày 27/4. Theo CNN, một trong những quan chức Mỹ tham dự cuộc họp cho biết ông Trump khó có khả năng chấp nhận đề xuất của Iran, vốn đã được gửi đến Mỹ trong vài ngày qua.

Giới chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran. Ảnh: Reuters.

Một quan chức Mỹ phát biểu với tờ The New York Times rằng việc chấp nhận đề xuất này có thể khiến dư luận cho rằng ông Trump không thể giành chiến thắng, vì tổng thống Mỹ đã nhiều lần khẳng định Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuần trước, ông Trump khẳng định bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Iran sẽ được thực hiện theo các điều khoản và thời gian biểu của Mỹ, tuyên bố rằng “không có khung thời gian” nào để chấm dứt cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran và “không có áp lực thời gian” nào đối với lệnh ngừng bắn kéo dài hoặc các cuộc đàm phán đang bế tắc.

Thúy Hà

Nguồn: Xinhua/Reuters