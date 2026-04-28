Vua Anh Charles III thăm cấp nhà nước tới Mỹ

Vua Anh Charles III bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương đứng trước nhiều phép thử mới, từ khác biệt trong cách tiếp cận các vấn đề an ninh – năng lượng đến những biến động địa chính trị phức tạp. Chuyến đi không chỉ mang ý nghĩa nghi lễ nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ, mà còn được kỳ vọng góp phần củng cố nền tảng quan hệ đồng minh truyền thống giữa London và Washington trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay.

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tham quan khu nuôi ong trong khuôn viên Nhà Trắng, trong khuôn khổ ngày đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ, tại Washington D.C., ngày 27/4/2026.Ảnh: Reuters.

Máy bay chở Nhà vua và Hoàng hậu hạ cánh xuống căn cứ Andrews, nơi đoàn được đón tiếp bởi các quan chức ngoại giao, chính phủ Mỹ và đại diện Đại sứ quán Anh. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã chủ trì lễ đón tại Nhà Trắng.

Trong khuôn khổ chương trình, Nhà vua dự kiến có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ – trở thành quốc vương Anh thứ hai thực hiện điều này. Trong bài phát biểu kéo dài khoảng 20 phút trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ, Vua Charles III sẽ tập trung vào thông điệp hòa giải và tái gắn kết, nhằm củng cố “mối quan hệ đặc biệt” giữa Mỹ và Vương quốc Anh. Bài phát biểu cũng sẽ đề cập các lợi ích an ninh chung của hai nước, bao gồm vai trò của NATO, tình hình Trung Đông, xung đột tại Ukraine và khuôn khổ hợp tác ba bên AUKUS với Australia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã chụp ảnh cùng nhà vua Charles III và Hoàng hậu Camilla ngày 27/4/2026.ẢNh: Reuters.

Ngoài các hoạt động tại Washington, Nhà vua và Hoàng hậu sẽ tới New York để tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công ngày 11/9, trước thềm kỷ niệm 25 năm sự kiện, đồng thời tham gia một số hoạt động về bảo vệ môi trường tại bang Virginia.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Anh đối mặt một số khác biệt quan điểm, đặc biệt liên quan đến tình hình tại Iran và khu vực eo biển Hormuz. Việc Anh chưa thể hiện sự ủng hộ đầy đủ đối với một số chính sách của Mỹ đã thu hút sự chú ý trong dư luận.

Giới quan sát nhận định chuyến thăm mang ý nghĩa ngoại giao quan trọng, góp phần duy trì đối thoại và củng cố quan hệ đồng minh truyền thống giữa hai nước trong bối cảnh tình hình quốc tế còn nhiều biến động.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion