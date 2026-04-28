Giới chức quân sự Mỹ thừa nhận hạn chế trong phòng thủ tên lửa thế hệ mới

Ngày 28/4, Giới chức Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ hiện chưa có khả năng phòng thủ hiệu quả trước các loại vũ khí siêu thanh và tên lửa hành trình tiên tiến, trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh ngày càng đa dạng.

Trợ lý Bộ trưởng phụ trách chính sách không gian, ông Mark Berkowitz.Ảnh: Space News.

Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, ông Mark Berkowitz, Trợ lý Bộ trưởng phụ trách chính sách không gian cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại của Mỹ vẫn còn hạn chế. Theo ông, Washington hiện chỉ sở hữu một hệ thống phòng thủ mặt đất một lớp, được thiết kế chủ yếu để đối phó với các kịch bản tấn công quy mô nhỏ, đơn lẻ, như từ Triều Tiên.

Quan chức này thừa nhận khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Mỹ còn hạn chế, đồng thời nhấn mạnh hiện chưa có biện pháp phòng thủ hiệu quả trước vũ khí siêu thanh cũng như các tên lửa hành trình tiên tiến.

Những đánh giá trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ mới mang tên Golden Dome, nhằm tăng cường năng lực ứng phó với các mối đe dọa hiện đại.

Bộ Quốc phòng Mỹ công bố kế hoạch mở rộng quy mô lực lượng vũ trang trong dự thảo ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2027. Ảnh: US Army.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng công bố kế hoạch mở rộng quy mô lực lượng vũ trang trong dự thảo ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2027. Theo đó, quân đội Mỹ dự kiến bổ sung khoảng 44.500 quân nhân, trong đó khoảng 40.100 người cho lực lượng thường trực và hơn 4.400 người cho lực lượng dự bị.

Kế hoạch này nằm trong tổng thể ngân sách quốc phòng ước tính khoảng 1.500 tỷ USD, bao gồm các khoản chi cho mua sắm trang thiết bị, phát triển công nghệ mới và hiện đại hóa hạ tầng quân sự.

Việc gia tăng quân số được triển khai trên tất cả các quân chủng. Lục quân Mỹ dự kiến được bổ sung mạnh nhất, nâng tổng quân số lên khoảng 469.000 người. Không quân Mỹ, Hải quân Mỹ và Thủy quân lục chiến Mỹ cũng có kế hoạch tăng thêm lực lượng ở các mức độ khác nhau.

Theo Lầu Năm Góc, việc mở rộng lực lượng nhằm nâng cao trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đồng thời tăng cường năng lực ứng phó với các thách thức an ninh toàn cầu, gắn với định hướng hiện đại hóa quân đội trong dài hạn.

Thu Uyên

Nguồn: TASS.