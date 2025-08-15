Trần Thị Hậu lần thứ 4 liên tiếp giành HCV tại Giải vô địch Võ cổ truyền quốc gia

Tại Giải vô địch Võ cổ truyền quốc gia lần thứ XXXIV – năm 2025, diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (tỉnh Gia Lai), võ sỹ Trần Thị Hậu của Thanh Hoá đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng duy nhất cho đoàn, đồng thời lập cột mốc 4 năm liên tiếp lên ngôi vô địch ở giải đấu quan trọng nhất trong hệ thống quốc gia.

Phạm Văn Tùng (Thanh Hoá - giáp xanh) tranh tài tại giải Vô địch Võ cổ truyền quốc gia năm 2025. (Ảnh: Minh Tuấn)

Giải năm nay do Cục Thể dục thể thao phối hợp với Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức, quy tụ 531 vận động viên đến từ 29 đơn vị thuộc 21 tỉnh, thành, ngành. Trong 7 ngày tranh tài sôi nổi, giải đấu đã thu hút đông đảo nhân dân, du khách và người hâm mộ đến theo dõi, cổ vũ, góp phần lan toả hình ảnh và giá trị đẹp của Võ cổ truyền Việt Nam.

Đoàn Thanh Hoá tham gia với 9 vận động viên, giành tổng cộng 5 huy chương gồm 1 HCV và 4 HCĐ. HCV thuộc về Trần Thị Hậu ở nội dung đối kháng hạng cân 68kg nữ. Các HCĐ thuộc về Lê Văn Sơn (68kg nam), Lương Minh Cảnh (85kg nam), Phạm Văn Tùng (hạng 57 kg) và Đặng Vũ Phong (72kg nam).

Với Trần Thị Hậu, đây là lần thứ 4 liên tiếp cô bước lên bục cao nhất ở giải vô địch quốc gia, sau các lần đăng quang vào các năm 2022, 2023, 2024 và gần nhất là năm 2025 tại miền đất võ Bình Định (nay là phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Trần Thị Hậu giành HCV tại giải Vô địch Võ cổ truyền quốc gia năm 2025. (Ảnh: Minh Tuấn)

Trần Thị Hậu (phải) và HLV trưởng Phạm Hữu Châu (trái) hỗ trợ VĐV Văn Tùng trên đài thi đấu. (Ảnh: Minh Tuấn)

Lần đầu tiên, nữ võ sỹ sinh năm 2002 quê Thiệu Hoá giành HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, thành tích góp phần giúp đoàn thể thao Thanh Hoá xếp hạng 4 toàn quốc. Từ đó, cô trở thành “đầu tàu” của đội tuyển Võ cổ truyền tỉnh, liên tiếp bảo vệ thành công ngôi vô địch ở những mùa giải sau.

Chia sẻ sau khi nhận HCV năm 2025, Trần Thị Hậu bày tỏ: “Sau hành trình tập luyện từ khi mới 12 tuổi, em rất vui vì đã đạt được thành tích này. Đây là nguồn động lực để em tiếp tục cố gắng, hướng tới những mục tiêu cao hơn và đóng góp nhiều hơn cho đội tuyển Võ cổ truyền Thanh Hoá”.

Hoàng Sơn