SEA Games 33: Đứng thứ 6 về lực lượng, Việt Nam vẫn có mặt trong tốp 3 Đại hội

Kết quả tại SEA Games 33 khẳng định bản lĩnh, ý chí và sức bền của thể thao Việt Nam trong bối cảnh lực lượng mỏng hơn rõ rệt so với nhiều đoàn thể thao trong khu vực.

Tính đến sáng 20/12, trên bảng xếp hạng của SEA Games 33, đoàn Thể thao Việt Nam đoạt 86 huy chương vàng, 79 huy chương bạc, 110 huy chương đồng, đứng thứ 3 tại Đại hội, sau đoàn Thái Lan (232 huy chương vàng, 154 huy chương bạc, 106 huy chương đồng) và đoàn Indonesia (91 huy chương vàng, 111 huy chương bạc, 129 huy chương đồng).

Nếu tính thêm cả 5 tấm huy chương vàng ở các môn biểu diễn, đoàn Thể thao Việt Nam đã đoạt tổng cộng 91 huy chương vàng, đạt chỉ tiêu đặt ra trước lúc lên đường là 90 huy chương vàng.

Một điểm đáng chú ý là tại SEA Games 33, dù chỉ đứng thứ 6 về số lượng vận động viên tham dự, thậm chí chỉ bằng hơn một nửa so với chủ nhà Thái Lan, nhưng Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn cán đích xuất sắc khi xếp thứ 3 toàn đoàn.

Tính cả các vận động viên đi bằng kinh phí xã hội hoá, toàn đoàn Việt Nam chỉ có 841 vận động viên, trong khi chủ nhà Thái Lan có tới 1.530 vận động viên; Indonesia 1.020 vận động viên; Philippines 1.157 vận động viên; Malaysia 1.192 vận động viên và Singapore 976 vận động viên.

Như vậy, so với đoàn Thái Lan, Việt Nam ít hơn 689 vận động viên; ít hơn đoàn Indonesia 179 vận động viên; ít hơn đoàn Malaysia, hiện đứng ở vị trí thứ 4, là 351 vận động viên; ít hơn Singapore, ở vị trí thứ 6, là 135 vận động viên.

Trong bối cảnh hạn chế hơn hẳn về số lượng, lại phải đối mặt với việc nhiều môn, nhiều nội dung thế mạnh không có trong chương trình thi đấu, nhưng đoàn Thể thao Việt Nam vẫn xuất sắc có mặt trong tốp 3 Đại hội. Những con số biết nói càng cho thấy nỗ lực, ý chí và hiệu quả thi đấu của các vận động viên Việt Nam.

Đặc biệt, đây cũng là kỳ SEA Games cho thấy sự thành công của các môn thể thao Olympic. Cho tới thời điểm này, các môn Olympic đã đoạt 59 huy chương vàng, chiếm tỉ lệ gần 70%. Nếu tính thêm 7 tấm huy chương vàng từ 2 môn thể thao trọng điểm chuẩn bị cho đấu trường Asian Games là karate và cầu mây, thì các môn trọng điểm cho đấu trường Olympic và Asian Games đoạt được tổng cộng 66 huy chương vàng, chiếm tỉ lệ 76,7% tổng số huy chương vàng của đoàn Thể thao Việt Nam.

Kết quả tại SEA Games 33 một lần nữa khẳng định bản lĩnh, ý chí và sức bền của thể thao Việt Nam trong bối cảnh lực lượng mỏng hơn rõ rệt so với nhiều đoàn thể thao trong khu vực. Việc chỉ đứng thứ 6 về số lượng vận động viên nhưng vẫn vươn lên xếp thứ 3 toàn đoàn không chỉ là thành tích thuần tuý về huy chương, mà còn là minh chứng cho hiệu quả đầu tư, tổ chức huấn luyện và định hướng phát triển đúng đắn của ngành thể thao.

Theo VTV