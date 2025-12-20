Khai mạc lớp tập huấn trọng tài bóng đá tỉnh Thanh Hóa năm 2025

Sáng 20/12, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Thanh Hóa tổ chức lễ khai mạc lớp tập huấn trọng tài bóng đá năm 2025.

Đại diện lãnh đạo LĐBĐ Thanh Hóa, giảng viên và học viên tham gia tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có 40 học viên là các trọng tài cấp tỉnh thuộc Ban Trọng tài, LĐBĐ Thanh Hóa; cán bộ làm công tác TDTT, giáo viên giáo dục thể chất, cộng tác viên bóng đá phong trào thuộc các địa phương trong tỉnh; ban chủ nhiệm các câu lạc bộ (CLB) bóng đá phong trào (thành viên của Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa; các VĐV bóng đá yêu thích công tác trọng tài, công tác huấn luyện bóng đá.

Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký LĐBĐ Thanh Hóa, Phạm Cẩm Hùng phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Phạm Cẩm Hùng, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký LĐBĐ Thanh Hóa khẳng định: “Mục tiêu của lớp tập huấn là nâng cao chất lượng trong công tác điều hành trận đấu. LĐBĐ Thanh Hóa đề nghị các thành viên tham dự nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tham dự đầy đủ các buổi học để tiếp thu trọn vẹn các nội dung của chương trình; thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế, bất cập trong hoạt động thực tiễn để làm sáng tỏ các vấn đề cần quan tâm, tích lũy kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời mong muốn sau lớp tập huấn các trọng tài hành xử công tâm, chủ động, quyết liệt trong công tác chuyên môn trên sân cỏ, qua đó hoàn thiện và nâng cao chất lượng các giải bóng đá tại Thanh Hóa".

Quang cảnh lớp tập huấn.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 20 đến 23/12. Các nội dung tập huấn tập trung vào cập nhật Luật thi đấu, hướng dẫn mới của FIFA, phân tích tình huống chuyên môn, công tác phối hợp tổ trọng tài và điều hành VAR... nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng và khả năng ra quyết định của trọng tài trong môi trường bóng đá hiện đại.

Ông Nguyễn Trung Kiên, giảng viên LĐBĐ Việt Nam truyền đạt chuyên đề tại lớp tập huấn.

Bên cạnh đó, các học viên sẽ tham gia trải nghiệm thực tế tại các giải bóng đá phong trào đang diễn ra, cùng nhau phân tích, xử lý các tình huống thực tế trên sân, trao đổi kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng điều hành trận đấu; thực hành xây dựng kế hoạch, giáo án huấn luyện các lớp bóng đá cơ sở, cộng đồng.

Các học viên tham dự lớp tập huấn.

Căn cứ vào kết quả đánh giá của lớp tập huấn, LĐBĐ Thanh Hóa sẽ cấp chứng chỉ cho học viên đạt yêu cầu. Đây là căn cứ pháp lý để các học viên tham gia công tác trọng tài, tổ chức, điều hành các trận đấu, giải bóng đá ở cơ sở.

Anh Tuân