Đội tuyển Muay Thanh Hoá đón mừng "cô gái Vàng" Phương Hậu trở về từ SEA Games 33

Trưa ngày 20/12, đội tuyển Muay tưng bừng chào đón VĐV Nguyễn Thị Phương Hậu - nhà vô địch hạng cân 60kg nữ tại SEA Games 33 trở về cùng tấm huy chương vàng.

Trở về quê hương sau khi giành HCV SEA Games đầy thuyết phục trên đất Thái, Nguyễn Thị Phương Hậu nhận được sự quan tâm, đón mừng nồng hậu của ban huấn luyện và các đồng đội tại đội tuyển Muay Thanh Hoá.

Chứng kiến cô học trò nhỏ trở về sau lần thứ 2 giành HCV SEA Games, HLV trưởng Đinh Công Sơn không giấu được sự xúc động. Từng là một nhà vô địch SEA Games nên anh thấu hiểu hơn ai hết giá trị của những khoảnh khắc này.

"BHL rất mừng vì những nỗ lực rèn luyện của Hậu suốt một năm trời xa nhà tại ĐTQG đã được đền đáp xứng đáng. “Sóng sau nối sóng trước”, ngày xưa khi tôi giành HCV SEA Games cũng từng được quê hương đón chào nồng nhiệt như thế này. Vì vậy, tôi muốn làm điều tương tự cho học trò để thể hiện sự quan tâm, trân trọng những công sức mà cả năm trời các em vất vả tập luyện", HLV Đinh Công Sơn chia sẻ.

Phương Hậu rạng rỡ trên xe diễu hành từ phường Bắc Sơn về đến trung tâm phường Hạc Thành.

Trước khi về “đại bản doanh” của đội tuyển Muay Thanh Hoá, Phương Hậu cùng Ban huấn luyện đã đến dâng hương tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi, thể hiện lòng biết ơn, đồng thời khẳng định sự tiếp nối truyền thống vẻ vang, hào hùng của cha ông.

Các đồng đội tại đội tuyển Muay Thanh Hoá, gia đình và bạn bè nồng nhiệt chào đón người con ưu tú trở về. Chiến thắng của Phương Hậu trước đối thủ chủ nhà Thái Lan đã mang lại niềm cảm hứng lớn cho những người yêu võ thuật xứ Thanh.

Nhà vô địch Muay - SEA Games 33 trở về nơi đã đào tạo nên mình từ những ngay đầu tiên, khi còn là cô gái nhút nhát, rụt rè.

Tấm HCV của Phương Hậu là động lực lớn để các lứa VĐV trẻ tại đội tuyển Muay Thanh Hoá tiếp tục nỗ lực phấn đấu, góp thêm nhiều thành tích ấn tượng cho thể thao nước nhà trong tương lai.

Hoàng Sơn