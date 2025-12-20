SEA Games 33: Thể thao Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng thứ 87

Đội tuyển bơi Việt Nam xuất sắc giành HCV thứ 87 tại SEA Games 33, khẳng định vị thế mạnh mẽ trong khu vực với thành tích ấn tượng và chiến thuật xuất sắc.

Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc đã xuất sắc giành HCV nội dung 4x400m tiếp sức nữ.

Trong sáng 20/12, ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 33, đội tuyển Bơi Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ khi xuất sắc giành Huy chương Vàng thứ 87 cho đoàn Thể thao Việt Nam ở nội dung Mixed 4×1500m Open Water Relay (tiếp sức bơi biển hỗn hợp).

Bốn tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi và Mai Trần Tuấn Anh đã có màn trình diễn đầy quả cảm, phối hợp nhịp nhàng và tuân thủ chiến thuật hợp lý để cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 12 phút 18 giây.

Trong suốt chặng đua, đội tuyển Việt Nam duy trì tốc độ ổn định, liên tục tạo khoảng cách an toàn so với nhóm bám đuổi. Ở lượt cuối, Mai Trần Tuấn Anh bứt phá mạnh mẽ để giữ vững lợi thế, mang về chiến thắng xứng đáng cho đội nhà. Kết quả chung cuộc, đội tuyển bơi Việt Nam về sớm hơn Singapore - một cường quốc về bơi lội đến 35 giây, và bỏ xa đội chủ nhà Thái Lan đến 2 phút 09 giây.

Tấm Huy chương Vàng này không chỉ khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của bơi biển Việt Nam trong khu vực, mà còn phản ánh chiều sâu lực lượng và sự chuẩn bị bài bản của đội tuyển ở đấu trường SEA Games 33. Đây tiếp tục là một trong những điểm nhấn đáng tự hào của đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội lần này.

Theo TTXVN