Tonkin Coffee, nơi cà phê Việt được làm theo cách tinh tế hơn

Ở Sài Gòn, cà phê dường như không chỉ là đồ uống. Người ta gặp nhau ở quán cà phê, làm việc ở quán cà phê, ngồi nhìn mưa trong quán cà phê rồi đôi khi cũng chỉ cần một ly cà phê để có lý do chậm lại giữa thành phố luôn chuyển động rất nhanh này.

Có lẽ vì thế mà giữa rất nhiều thương hiệu mới xuất hiện mỗi năm, những quán giữ được bản sắc riêng trong hương vị vẫn luôn có cách khiến người ta nhớ lâu hơn. Tonkin Coffee là một nơi như vậy.

Không quá phô trương hay cố chạy theo xu hướng, thương hiệu này chọn cách kể câu chuyện cà phê Việt Nam bằng sự chỉn chu trong hương vị, không gian và trải nghiệm mà người uống cảm nhận được khi ngồi xuống với một ly cà phê thật sự ngon.

Tonkin Coffee mang cà phê Việt Nam đến gần hơn theo cách hiện đại

Điều dễ nhận ra khi ghé cà phê Tonkin Coffee là menu vẫn giữ khá rõ tinh thần cà phê Việt Nam, nhưng cách thể hiện lại mềm mại và dễ tiếp cận hơn.

Thay vì kiểu cà phê quá mạnh hoặc quá đậm vị thường thấy, đồ uống ở đây mang cảm giác cân bằng hơn khá nhiều. Hương vị vẫn đủ sâu nhưng dễ uống, phù hợp cả với người quen uống cà phê Việt lẫn khách du lịch lần đầu trải nghiệm.

Tại Tonkin Coffee, phần cà phê được chăm chút khá kỹ từ cách rang, chiết xuất cho đến cách kết hợp nguyên liệu để giữ được chiều sâu nhưng không tạo cảm giác nặng vị.

Khi thưởng thức, người uống dễ cảm nhận hậu vị chocolate đen, caramel và hương rang kéo dài khá dễ chịu: kiểu hương vị khiến ly cà phê không chỉ ngon ở ngụm đầu tiên mà càng uống càng thấy rõ sự hài hòa.

Menu tại Tonkin Coffee được chia thành nhiều nhóm hương vị khá rõ ràng

Điều khiến nhiều người thích menu tại Tonkin Coffee nằm ở việc quán không cố đưa vào quá nhiều món theo xu hướng. Thay vào đó, từng nhóm đồ uống được xây dựng theo những phong cách thưởng thức riêng, từ cà phê Việt Nam truyền thống, specialty coffee cho đến matcha và trà trái cây hiện đại.

Dù thích vị cà phê đậm, gu nhẹ nhàng dễ uống hay chỉ đơn giản muốn tìm một món thật mát giữa thời tiết Sài Gòn, người uống vẫn khá dễ chọn được thứ phù hợp với mình.

Signature – Những món làm nên dấu ấn của Tonkin Coffee

Đây là nhóm đồ uống được nhiều khách gọi nhất khi lần đầu ghé quán.

- Cà phê trứng

- Cà phê muối

- Nâu Tonkin

Các món signature tại Tonkin Coffee thường được làm theo hướng cân bằng hơn, giữ rõ hương vị cà phê nhưng vẫn mềm và dễ uống.

Cà phê Việt Nam – Quen thuộc nhưng được làm theo cách hiện đại hơn

Nhóm đồ uống này vẫn giữ khá rõ tinh thần cà phê Việt Nam nhưng mang cảm giác nhẹ nhàng và dễ tiếp cận hơn.

- Cà phê đen

- Cà phê dừa

- Bạc xỉu

Nếu cà phê đen giữ vị rang đậm và hậu vị kéo dài, thì cà phê dừa lại mang cảm giác mát lạnh và thơm nhẹ kiểu nhiệt đới. Trong khi đó, bạc xỉu phù hợp với những ai thích vị cà phê mềm và béo nhẹ hơn.

Espresso – Dành cho người thích specialty coffee

Tonkin Coffee cũng có nhóm đồ uống pha máy dành cho những ai thích phong cách cà phê hiện đại hơn.

- Espresso

- Latte

- Cappuccino

- Americano

- Mocha

Các món được làm theo hướng giữ rõ hương espresso nhưng vẫn cân bằng để dễ thưởng thức hằng ngày.

Cà phê thuần chay – Nhẹ hơn nhưng vẫn giữ rõ vị cà phê

Một điểm khá thú vị trong menu là Tonkin Coffee có riêng nhóm đồ uống sử dụng sữa yến mạch và sữa hạt dành cho khách thích phong cách plant-based.

- Cà phê sữa yến mạch

- Latte sữa yến mạch

- Bạc xỉu sữa yến mạch

- Cappuccino sữa yến mạch

Nhóm này mang cảm giác mềm và nhẹ hơn nhưng vẫn giữ được hậu vị cà phê khá rõ.

Matcha – Khi matcha kết hợp cùng nguyên liệu nhiệt đới

Không chỉ tập trung vào cà phê, Tonkin Coffee còn có một nhóm menu matcha mang màu sắc riêng.

- Matcha tổ ong

- Matcha latte

- Matcha kem dừa tươi

- Matcha sữa dừa

- Matcha sữa hạt thuần chay

Các món matcha tại đây thường giữ vị trà khá rõ nhưng được cân bằng bằng những nguyên liệu như dừa, sữa hạt hay tổ ong để tạo cảm giác dễ uống hơn.

Trà trái cây – Nhóm đồ uống phù hợp với thời tiết Sài Gòn

Đây là nhóm menu được nhiều khách lựa chọn trong những ngày nóng hoặc khi muốn tìm một món nhẹ hơn cà phê.

- Trà ô long muối chanh

- Trà ô long muối tắc

- Trà hibiscus muối chanh

- Trà hibiscus muối tắc

Vị trà được giữ khá rõ thay vì quá ngọt, tạo cảm giác mát và dễ uống hơn.

Bánh và món ăn nhẹ – Phù hợp cho những buổi ngồi lâu

Ngoài đồ uống, Tonkin Coffee còn có thêm các món bánh và bánh mì dùng kèm cà phê.

- Bánh mì gà cheddar

- Bánh mì thuần chay nấm và pate thực vật

- Croissant kem trứng muối

- Croissant sữa đặc

Menu bánh không quá nhiều nhưng vừa đủ cho những buổi sáng nhẹ nhàng hoặc một buổi chiều muốn ngồi lâu hơn giữa trung tâm Sài Gòn.

Ba chi nhánh Tonkin Coffee mang ba nhịp khác nhau của Sài Gòn

- Tonkin Specialty Coffee

91 Ly Tu Trong St., Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City

Nằm gần Chợ Bến Thành và Nguyễn Huệ, chi nhánh này mang nhịp cà phê khá sôi động giữa khu trung tâm đông đúc của thành phố.

- Tonkin Garden Cafe

135/50 Tran Hung Dao St., Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City

Không gian nhiều cây xanh và ánh sáng tự nhiên, phù hợp cho những buổi chiều muốn ngồi lâu hoặc tìm một khoảng nghỉ nhẹ nhàng giữa Sài Gòn.

- Tonkin Egg Coffee

1 Le Thi Rieng St., Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City

Nằm gần Tao Đàn và khu vực Bùi Viện, đây là nơi được nhiều du khách ghé qua để thưởng thức cà phê sau khi đi dạo quanh trung tâm TP.HCM.

Dù ở chi nhánh nào, Tonkin Coffee vẫn giữ khá rõ tinh thần mà thương hiệu theo đuổi: cà phê Việt Nam được làm chỉn chu, dễ thưởng thức và đủ tinh tế để người ta nhớ lâu hơn một món uống thông thường.