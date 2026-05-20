Trải nghiệm Vietravel Airlines và cảm nhận đặt vé máy bay

Trong những chuyến đi gần đây, tôi đã có cơ hội trải nghiệm Vietravel Airlines và tự mình cảm nhận quá trình đặt vé máy bay từ khâu lựa chọn chuyến bay, thao tác đặt vé cho đến khi hoàn tất hành trình. Ngay từ lần đầu sử dụng, tôi đã ấn tượng với sự đơn giản, dễ hiểu của hệ thống đặt vé cũng như mức giá khá hợp lý cho nhiều nhu cầu di chuyển khác nhau. Đây là một trải nghiệm đáng chú ý, giúp tôi hiểu rõ hơn về chất lượng dịch vụ của hãng hàng không này trong thực tế.

Trải nghiệm đặt vé máy bay: nhanh, dễ và rõ ràng

Điều tôi thích nhất khi tìm vé máy bay qua hệ thống Vietravel là khả năng so sánh nhiều lựa chọn trong cùng một nơi. Tôi có thể dễ dàng xem các chuyến bay từ nhiều hãng khác nhau như Vietnam Airlines, VietJet Air hay Bamboo Airways, thậm chí cả các hãng quốc tế.

Khi đặt thử các chặng bay nội địa của Vietravel Airlines, tôi nhận thấy mức giá khá cạnh tranh:

TP.HCM → Hà Nội: khoảng 2.009.900 VND

TP.HCM → Đà Nẵng: khoảng 1.373.539 VND

Đà Nẵng → TP.HCM: khoảng 1.599.204 VND

TP.HCM → Vinh: khoảng 2.192.981 VND

Vinh → TP.HCM: khoảng 1.801.944 VND

Mức giá này giúp tôi dễ dàng cân đối ngân sách, đặc biệt khi cần di chuyển nhiều trong tháng. Việc đặt vé cũng không phức tạp, các bước rõ ràng và có nhân viên hỗ trợ nếu cần.

Mức giá hợp lý của Vietravel Airlines|Nguồn: Traveloka

Cảm nhận về chất lượng dịch vụ trên chuyến bay

Trong chuyến bay của tôi, Vietravel Airlines mang lại trải nghiệm khá ổn định. Không gian khoang hành khách gọn gàng, ghế ngồi đủ thoải mái cho các chặng bay nội địa. Dù không quá sang trọng như hạng thương gia, nhưng ở phân khúc phổ thông, tôi thấy mọi thứ đều hợp lý với mức giá đã trả.

Tôi đặc biệt đánh giá cao sự đúng giờ và quy trình làm thủ tục khá nhanh. Điều này giúp tôi tiết kiệm được nhiều thời gian, nhất là trong những chuyến đi công tác ngắn ngày.

Các lựa chọn chuyến bay nội địa Vietravel Airlines với mức giá linh hoạt theo từng chặng|Nguồn: Vietravel Airlines

Dịch vụ hỗ trợ và chính sách hành lý

Một điểm tôi khá chú ý khi sử dụng Vietravel Airlines là chính sách hành lý. Hãng quy định rõ ràng về hành lý ký gửi, giúp tôi chủ động hơn trong việc chuẩn bị:

Hành lý ký gửi có thể mua thêm tùy nhu cầu (15kg, 23kg, 32kg)

Không bao gồm sẵn trong giá vé cơ bản

Có ưu đãi nếu mua trước giờ bay

Quy định kích thước và số kiện khá rõ ràng

Tôi thấy việc minh bạch này giúp tránh phát sinh chi phí bất ngờ tại sân bay. Tuy nhiên, hành khách cần lưu ý chuẩn bị kỹ để không gặp tình trạng quá cân hoặc quá khổ.

Ngoài ra, Vietravel Airlines cũng có tổng đài và đội ngũ hỗ trợ 24/7. Tôi từng thử liên hệ khi cần đổi lịch bay và nhận được phản hồi khá nhanh, không phải chờ đợi lâu.

Chính sách hành lý rõ ràng là điều khiến Vietravel Airlines được yêu thích|Nguồn: vietair

Các hạng vé và lựa chọn phù hợp

Trong quá trình tìm hiểu, tôi nhận ra Vietravel Airlines cung cấp nhiều lựa chọn hạng vé khác nhau:

Phổ thông (Economy): phù hợp nhu cầu di chuyển cơ bản, tiết kiệm chi phí

Thương gia (Business): không gian rộng hơn, dịch vụ ưu tiên

Hạng nhất (First Class): trải nghiệm cao cấp, riêng tư hơn

Với tôi, hạng phổ thông vẫn là lựa chọn hợp lý nhất cho các chuyến bay nội địa. Tuy nhiên, việc có thêm các lựa chọn nâng cấp giúp hành khách linh hoạt hơn tùy mục đích chuyến đi.

Mạng lưới bay và sự thuận tiện

Một điểm khiến tôi đánh giá cao Vietravel Airlines là mạng lưới chặng bay khá rộng, kết nối nhiều thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh và nhiều điểm đến khác.

Điều này giúp tôi dễ dàng lên kế hoạch di chuyển mà không cần phải chuyển hãng quá nhiều lần. Với những người thường xuyên đi công tác hoặc du lịch, sự tiện lợi này là một lợi thế lớn.

Đội ngũ nhân viên của Vietravel Airlines|Nguồn: Lutantravel

Tổng kết cảm nhận cá nhân

Sau trải nghiệm thực tế, tôi thấy Vietravel Airlines là một lựa chọn phù hợp trong phân khúc hàng không nội địa tầm trung. Điểm mạnh lớn nhất nằm ở sự cân bằng giữa giá vé, dịch vụ cơ bản và tính minh bạch trong chính sách.

Đặc biệt, việc đặt vé máy bay khá thuận tiện, có nhiều lựa chọn để so sánh và đội ngũ hỗ trợ hoạt động hiệu quả. Dù vẫn còn một số điểm có thể cải thiện như tiện nghi nâng cao trên chuyến bay, nhưng nhìn chung trải nghiệm của tôi là tích cực.

Nếu bạn đang tìm một hãng bay có mức giá hợp lý, dễ đặt vé và phù hợp cho các chuyến đi ngắn ngày, Vietravel Airlines là một lựa chọn đáng cân nhắc cho hành trình tiếp theo của bạn.