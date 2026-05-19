Thông báo sửa đổi giấy phép hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Trạch

Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Trạch thông báo về việc sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động, cụ thể như sau:

1. Địa chỉ trụ sở chính:

- Số nhà: 186, đường Tân Trạch, thôn Nhân Trạch, xã Quảng Yên, tỉnh Thanh Hóa

2. Sửa đổi vốn điều lệ mới :

- Vốn điều lệ là: 6.003.429.660 đồng (bằng chữ: Sáu tỷ không trăm lẻ ba triệu, bốn trăm hai mươi chín nghìn, sáu trăm sáu mươi đồng).

Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Trạch cam kết các thông tin công bố trên đây là chính xác, đúng sự thật, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch

Đặng Văn Sinh