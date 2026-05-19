Quỹ tín dụng nhân dân Xuân Thành thông báo sửa đổi giấy phép hoạt động

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-KV7 ngày 13/05/2026 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 7 “về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Xuân Thành”; Công văn số 1514/KV7-QLGS2 ngày 113/05/2026 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 7 “về việc thông báo thay đổi vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật của QTDND Xuân Thành”;

Quỹ tín dụng nhân dân Xuân Thành (Địa chỉ: .............., tỉnh Thanh Hoá) thông báo sửa đổi Giấy phép hoạt động số 19/NH-GP ngày 18/03/2003 của Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Tỉnh Thanh Hóa cấp cho Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Xuân Thành như sau:

- Sửa đổi vốn điều lệ tại mục 3: Vốn điều lệ của QTDND Xuân Thành là 4.334.543.000 đồng (Bốn tỷ, ba trăm ba mươi tư triệu, năm trăm bốn mươi ba nghìn đồng).

- Thay đổi thông tin người đại diện pháp luật:

Họ và tên: Phạm Văn Dũng Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 28/07/1989 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 038089031376 do Cục cảnh sát quản lý về trật tự xã hội cấp ngày 11/08/2021

Địa chỉ thường trú: Thôn Vực Thượng 1, xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá.

Quỹ tín dụng nhân dân Xuân Thành cam kết thông tin thông báo trên đây là chính xác, đúng sự thật; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo.

Phạm Văn Dũng