Lidinco – Đơn vị cung cấp tủ thử nghiệm môi trường uy tín tại thị trường Việt Nam

Một chiếc điện thoại có làm việc ở nhiệt độ 60°C trong bao lâu? Linh kiện, vỏ ô tô có giữ nguyên độ bền sau hàng trăm giờ phun muối liên tục? Đó là những câu hỏi mà bộ phận R&D và kiểm soát chất lượng tại các nhà máy sản xuất phải trả lời được trước khi sản phẩm ra thị trường. Và để trả lời chính xác, họ cần đến tủ thử nghiệm môi trường - thiết bị kiểm định thầm lặng đứng sau chất lượng của hàng triệu sản phẩm công nghiệp mỗi năm.

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Cuộc Sống - được biết đến với thương hiệu Lidinco — đang là một trong những đơn vị uy tín trong lĩnh vực này. Hơn 15 năm kể từ khi thành lập năm 2009, Lidinco đã xây dựng được uy tín vững chắc nhờ phương châm không chỉ bán thiết bị, mà đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời vận hành.

Kỹ sư Lidinco bàn giao phòng thử nghiệm môi trường

Từ nhu cầu thực tế của Nhà máy đến giải pháp toàn diện

Trong bối cảnh các tập đoàn sản xuất nước ngoài liên tục mở rộng nhà máy tại Việt Nam và yêu cầu kiểm định chất lượng ngày càng khắt khe, nhu cầu trang bị thiết bị thử nghiệm môi trường đang tăng mạnh. Từ các nhà máy điện tử tại Bắc Ninh, Bình Dương đến các cơ sở sản xuất linh kiện ô tô tại Đồng Nai, câu hỏi chung mà bộ phận kỹ thuật đặt ra đều xoay quanh: thiết bị có đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định quốc tế không, có được hỗ trợ kỹ thuật đúng lúc không và chi phí vận hành có tối ưu không?

Lidinco tiếp cận thị trường từ góc độ đó. Thay vì chạy theo số lượng, công ty tập trung vào chất lượng tư vấn kỹ thuật và tính phù hợp của giải pháp. Đội ngũ kỹ sư của Lidinco làm việc trực tiếp với bộ phận kỹ thuật và QA/QC của khách hàng để xác định đúng dòng thiết bị, thông số vận hành và tiêu chuẩn kiểm tra cần đáp ứng - trước khi bất kỳ báo giá nào được gửi đi.

Thi công tủ thử nghiệm môi trường kích thước lớn (Walk-in Chamber)

Zhongzhi — Công nghệ thử nghiệm môi trường đạt chuẩn Quốc tế

Là đại diện chính hãng của Guangdong Zhongzhi Testing Instruments Co.,Ltd tại Việt Nam, Lidinco phân phối toàn bộ dòng tủ thử nghiệm môi trường của hãng này tại thị trường trong nước. Zhongzhi là nhà sản xuất có hơn 20 năm kinh nghiệm, sản phẩm xuất khẩu đến hơn 150 quốc gia, đạt chứng nhận CE, ISO9001, ISO14001 và ISO45001 - bộ chứng chỉ đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu audit của hầu hết các tập đoàn đa quốc gia.

Điểm được đánh giá cao nhất của dòng thiết bị Zhongzhi là công nghệ kiểm soát làm lạnh độc quyền - giúp tiết kiệm năng lượng hơn so với tủ thử nghiệm truyền thống trong khi vẫn duy trì dải nhiệt độ rộng từ -70°C đến +150°C và khả năng phục hồi độ ẩm nhanh. Với hơn 4000 thiết bị được cung cấp mỗi năm trên toàn thế giới, Zhongzhi đang là lựa chọn của nhiều tập đoàn trong lĩnh vực điện tử, ô tô, hàng không vũ trụ và dược phẩm trên toàn cầu.

Danh mục sản phẩm Zhongzhi tại Lidinco bao gồm tủ thử nghiệm nhiệt độ – độ ẩm, tủ sốc nhiệt, buồng phun muối, tủ lão hóa UV, buồng thử nghiệm bụi và nước theo chuẩn IP, tủ thử nghiệm pin và các phòng thử nghiệm walk-in kích thước lớn tùy chỉnh theo yêu cầu. Toàn bộ thiết bị được trang bị màn hình điều khiển cảm ứng lớn, trực quan, hỗ trợ lập trình chu kỳ, ghi dữ liệu, giám sát từ xa và tích hợp PLC cho dây chuyền tự động hóa.

Giá trị Lidinco mang lại không chỉ là chiếc tủ

Điều khách hàng thường chia sẻ khi hợp tác với Lidinco không phải là giá cả, mà là sự yên tâm. Yên tâm vì được tư vấn đúng thiết bị ngay từ đầu, không phải mua lại sau khi dùng không phù hợp. Yên tâm vì toàn bộ hồ sơ CO/CQ, chứng chỉ kỹ thuật được chuẩn bị đầy đủ cho quy trình vendor onboarding. Yên tâm vì khi thiết bị phát sinh vấn đề, có đội kỹ thuật sẵn sàng hỗ trợ - không phải chờ đợi qua nhiều tầng trung gian.

Từ khâu khảo sát nhu cầu, lựa chọn cấu hình, lắp đặt chạy thử đến đào tạo vận hành và bảo trì định kỳ - Lidinco đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời sử dụng thiết bị. Đây là cách tiếp cận mà Lidinco tin rằng mới tạo ra giá trị thực sự cho khách hàng, thay vì chỉ dừng lại ở việc giao hàng và xuất hóa đơn.

Phòng thử nghiệm Walk-in Chamber

