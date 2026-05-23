Báo giá mành tre trúc tại xưởng cho người dân xứ Thanh

Gió Lào và những đợt nóng nóng mùa hè luôn mang đến không khí oi bức, nóng nực cho người dân xứ Thanh hằng năm. Có rất nhiều giải pháp chống nắng nóng hiệu quả, trong số đó nhiều người dân sử dụng mành tre trúc để đem lại không gian dịu mát cho căn nhà. Vậy, giá mành tre trúc mua tại xưởng sản xuất là bao nhiêu, đâu là địa chỉ uy tín để mọi người đặt mua? Cùng Báo Thanh Hoá tìm hiểu trong bài viết này:

Tại sao mành tre trúc đang được ưa chuộng vào mùa hè?

Trước đây, nhiều người thường sử dụng bạt nhựa hoặc rèm vải để che chắn. Tuy nhiên, rèm vải nhanh chóng bị phai màu, hấp nhiệt gây bí bách; trong khi bạt nhựa dễ bị mục nát, rách hỏng chỉ sau một mùa mưa nắng miền Trung.

Chính vì vậy, xu hướng quay lại với các vật liệu tự nhiên truyền thống đang được người dân xứ Thanh cực kỳ ưa chuộng. Mành trúc che nắng sở hữu những ưu điểm vượt trội mà khó có vật liệu nhân tạo nào sánh được: cách nhiệt tốt giúp giảm từ 3 - 5 độ C cho không gian bên trong, cấu trúc nan thoáng giúp lưu thông gió tự nhiên, không bị bí khí và có độ bền bỉ thách thức thời gian từ 5 - 7 năm.

Các yếu tố cấu thành giá mành trúc che nắng trên thị trường

Theo anh Nguyễn Văn Mạnh - chủ xưởng sản xuất Mạnh Rách – Nội Thất – Mành Rèm chia sẻ, giá mành tre trúc sẽ phụ thuộc vào 3 yếu tố chính: kích thước, số lượng đơn hàng, loại mành tre khách lựa chọn.

Kích thước mành tre

Mành tre trúc thường được tính theo m2 ( do khách hàng yêu cầu đặt) nên kích thước càng lớn thì tổng giá càng cao. Ngoài ra, những kích thước đặc biệt hoặc không theo tiêu chuẩn cũng có thể phát sinh thêm chi phí gia công.

Số lượng đặt hàng

Khi đặt mành với số lượng nhiều, giá thành trên mỗi m2 thường sẽ rẻ hơn do được tính giá theo đơn hàng lớn. Ngược lại, làm lẻ từng bộ nhỏ sẽ có giá cao hơn.

Loại mành tre trúc

Tùy từng loại mành mà giá sẽ khác nhau:

Mành tăm tre in UV: In ảnh theo yêu cầu của khách hàng, độ thẩm mỹ cao, giá cao hơn

Mành tre trúc tự nhiên (không in) : giá trung bình, phổ biến từ 165 - 250,000 đồng

Mành trúc cật nan nhỏ 5 ly: thiết kế đơn giản, bán theo tấm, giá thành khá rẻ từ 165,000 đồng

Xưởng sản xuất Mạnh Rách – Nội Thất – Mành Rèm - địa chỉ website là manhdep.vn gửi tới quý khách hàng bảng giá tham khảo khi mua mành tre trúc tại xưởng. Giá mành trúc che nắng sẽ thay đổi theo kích thước, số lượng đơn hàng và loại mành quý khách đặt. Bảng giá tham khảo dưới đây:

Loại mành Giá sản phẩm Mành tre trúc 165,000 đồng - 600,000 đồng Mành Cọ 200,000 đồng - 250,000 đồng Mành Nứa 150,000 đồng - 250,000 đồng Mành Trúc Cật Nan nhỏ 5ly 165,000 đồng Mành tăm tre in UV 550,000 đồng Mành tăm in theo yêu cầu 600,000 đồng

Manhdep.vn xưởng sản xuất mành tre trúc giá rẻ, ship toàn quốc

Mua mành tre về che nắng cho ngôi nhà, nhà hàng, nhà thờ... là giải pháp tiết kiệm chi phí lâu dài và giảm nhiệt độ trong căn phòng. Xưởng sản xuất Mạnh Rách – Nội Thất – Mành Rèm với hơn 7 năm kinh nghiệm, chuyên cung cấp mành tre trúc giá rẻ tận xưởng, nhận sản xuất theo yêu cầu và giao hàng, lắp đặt trên toàn quốc, đáp ứng nhanh nhu cầu của khách hàng tại Thanh Hoá. Khi nhận được đơn đặt hàng theo yêu cầu, chúng tôi sẽ giao sản phẩm đến tay khách hàng trong khoảng 7 - 10 ngày . Tất cả các sản phẩm khi mua tại xưởng sản xuất Mạnh Rách – Nội Thất – Mành Rèm sẽ được bảo hành, chống mối mọt trong 3 năm.

Quang Trung