Tổng thư ký NATO: Một số nước thành viên đang xây dựng các biện pháp bảo đảm an ninh tại Eo biển Hormuz

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết, một số quốc gia thành viên liên minh đang phối hợp xây dựng các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz, đồng thời bày tỏ tin tưởng NATO có thể góp phần mở lại tuyến vận tải chiến lược này trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết, một số quốc gia thành viên liên minh đang phối hợp xây dựng các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz. Ảnh: Open Source Intel.

Phát biểu trên Fox News, ông Rutte nhấn mạnh ông “hoàn toàn tin tưởng” liên minh sẽ có thể mở lại Eo biển Hormuz. Theo ông, trong những tuần gần đây, các đồng minh châu Âu cùng nhiều đối tác quốc tế đã tích cực tham vấn, xây dựng kế hoạch phối hợp hành động với tư cách là đồng minh và đối tác của Mỹ. Ông nói: “Tôi biết Tổng thống Mỹ đã tức giận vì cho rằng các đồng minh châu Âu và các đối tác khác hành động quá chậm. Tin tốt là kể từ 19/3, một nhóm gồm 22 quốc gia, phần lớn là thành viên NATO, nhưng cũng có Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất UAE và Bahrain, cùng nhiều nước NATO khác đang tập hợp lại để triển khai tầm nhìn của ông ấy nhằm bảo đảm Eo biển Hormuz được tự do và mở lại sớm nhất có thể. Vì vậy, hiện chúng tôi đang lên kế hoạch”.

Phát biểu trên Fox News, ông Rutte cũng đã phản hồi những chỉ trích mạnh mẽ mà Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào NATO. Người đứng đầu NATO cho rằng tính chất nhạy cảm và bí mật của các hoạt động quân sự buộc các nước phải có thời gian điều chỉnh và xây dựng phương án phù hợp.

Bên cạnh đó, ông Rutte đánh giá chiến dịch của Mỹ tại khu vực là “mang tính then chốt”, đồng thời viện dẫn cái gọi là “mối đe dọa mang tính sống còn” từ Iran.

Trước đó, NATO khẳng định không có kế hoạch tham gia trực tiếp vào chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Tuy nhiên, những động thái phối hợp gần đây cho thấy liên minh đang tăng cường vai trò trong việc bảo đảm an ninh hàng hải tại một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi trong nỗ lực thúc đẩy các giải pháp ngoại giao liên quan đến tình hình căng thẳng tại Trung Đông. Ảnh: Wanaen.

Trong khi đó, Liên minh Châu Âu (EU) cũng đang tăng cường tiếp xúc ngoại giao, thúc đẩy mở lại Eo biển Hormuz. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas ngày 22/3 đã điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi, trong nỗ lực thúc đẩy các giải pháp ngoại giao liên quan đến tình hình căng thẳng tại Trung Đông.

Theo một quan chức EU, bà Kallas cũng tiến hành các cuộc trao đổi riêng với những người đồng cấp từ Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Hàn Quốc, tập trung vào diễn biến xung đột tại khu vực, các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, cũng như nhu cầu cấp bách phải khôi phục hoạt động tại Eo biển Hormuz. Quan chức này cho biết các hoạt động tiếp xúc nói trên nằm trong khuôn khổ nỗ lực liên tục của EU nhằm tìm kiếm lối đi ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Đồng thời cảnh báo, những đe dọa mới nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người tại Trung Đông và các khu vực khác.

Trước đó, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran vào tuần trước, bà Kallas cũng đã nhấn mạnh việc bảo đảm lưu thông an toàn qua Eo biển Hormuz là một trong những ưu tiên hàng đầu của châu Âu trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Thanh Vân

Nguồn Tass, Reuters.