Tổng Thư ký LHQ: Xung đột Trung Đông “đã mất kiểm soát”

Ngày 25/3 (giờ địa phương), Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres phát biểu tại trụ sở ở New York rằng cuộc xung đột tại Trung Đông sau hơn ba tuần đã “vượt khỏi tầm kiểm soát”, đẩy thế giới đến nguy cơ bùng phát một cuộc chiến quy mô lớn hơn, làm gia tăng khủng hoảng nhân đạo và gây tác động nghiêm trọng tới kinh tế toàn cầu.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres. Ảnh: RT

Ông nhấn mạnh rằng tình hình hiện nay đã vượt xa những giới hạn mà các bên từng cho là có thể xảy ra, và “diễn biến đã trở nên quá nghiêm trọng”. Cộng đồng quốc tế cần chấm dứt con đường leo thang, thay vào đó quay trở lại giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp ngoại giao, đồng thời tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế.

Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các bên liên quan hành động khẩn cấp. Ông cho rằng trong bối cảnh thương vong dân thường tăng cao, khủng hoảng nhân đạo trầm trọng hơn và tác động kinh tế lan rộng, Mỹ và Israel cần chấm dứt chiến sự. Trên khắp Trung Đông và các khu vực lân cận, dân thường đang phải đối mặt với tình trạng nguy hiểm và bất ổn nghiêm trọng.

Ngoài ra, ông cho biết Hội đồng Bảo an đã lên án các cuộc tấn công liên quan và kêu gọi chấm dứt bạo lực, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo quyền tự do hàng hải tại các tuyến đường chiến lược, bao gồm eo biển Hormuz. Việc tuyến đường này bị gián đoạn trong thời gian dài có thể cản trở vận chuyển dầu mỏ, khí đốt và phân bón, đặc biệt trong giai đoạn then chốt của mùa sản xuất nông nghiệp toàn cầu.

Ông Guterres khẳng định Liên Hợp Quốc đang nỗ lực giảm thiểu hậu quả của cuộc xung đột, nhưng “cách tốt nhất để hạn chế những thiệt hại này là chấm dứt chiến tranh ngay lập tức”. Ông kêu gọi các bên quay lại con đường ngoại giao, tuân thủ luật pháp quốc tế và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng.

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu. Ảnh: RT

Trong bối cảnh nguy cơ các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở phát điện và hạ tầng thiết yếu tại Iran cũng như các quốc gia vùng Vịnh, phát biểu ngày 25/3, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu khẳng định, giảm leo thang và đối thoại là con đường duy nhất, có trách nhiệm nhằm giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông, đồng thời kêu gọi các bên sớm trở lại bàn đàm phán. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Shoigu nhấn mạnh rằng việc sử dụng các cơ sở bảo đảm đời sống dân sinh làm công cụ gây sức ép quân sự là hoàn toàn không thể chấp nhận.

Theo phía Nga, việc kiềm chế và thúc đẩy đối thoại không chỉ góp phần ngăn chặn những hệ lụy nghiêm trọng về nhân đạo và kinh tế, mà còn tạo điều kiện cho việc xây dựng lòng tin, hướng tới một trật tự an ninh ổn định, lâu dài tại khu vực nhiều biến động này.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, RT