Tổng thống Zelensky: Ukraine và Mỹ thảo luận các bước đưa hòa bình đến gần hơn

Ngày 25/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có cuộc trao đổi kéo dài khoảng một giờ với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và con rể của ông Trump, Jared Kushner, về các biện pháp nhằm chấm dứt cuộc chiến với Nga, trong bối cảnh Ukraine và Mỹ đang tăng cường các tiếp xúc ngoại giao nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Axios

Tổng thống Zelensky viết trên ứng dụng Telegram rằng: “Đó là một cuộc trò chuyện thực sự tốt: nhiều chi tiết, nhiều ý tưởng hay đã được thảo luận. Có một số ý tưởng mới về cách đưa hòa bình thực chất đến gần hơn, liên quan đến các khuôn khổ, các cuộc gặp gỡ và tất nhiên, cả lộ trình thời gian.” Sau cuộc trao đổi, nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng “những ý tưởng tốt cho hòa bình lâu dài” đã được đưa ra. Trong những tuần gần đây, các nỗ lực hòa bình do ông Witkoff và ông Kushner dẫn dắt đã có những bước tiến chậm nhưng tích cực. Ông Zelensky nhấn mạnh: “An ninh thực chất, phục hồi thực chất và hòa bình thực chất là điều tất cả chúng ta đều cần... Tôi hy vọng những hiểu biết đạt được trong ngày Giáng sinh, cùng các ý tưởng đã trao đổi, sẽ phát huy hiệu quả. Chúng tôi tin rằng, cách tiếp cận đúng đắn là không để lỡ bất kỳ ngày nào hay cơ hội nào có thể giúp tiến gần hơn đến kết quả. Mong rằng cuộc trò chuyện ngày hôm nay sẽ trở thành một bước tiến nữa hướng tới hòa bình”.

Cuộc điện đàm còn có sự tham dự của ông Rustem Umierov – Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng; ông Andrii Hnatov – Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Ukraine; Bộ trưởng Ngoại giao Andrii Sybiha cùng Phó Bộ trưởng Serhii Kislytsia; và hai Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ihor Brusilo và Oleksandr Bevz. Ông Zelensky cho biết, ông Umierov có một cuộc trao đổi riêng tiếp sau đó với ông Witkoff và ông Kushner.

Trước đó, ngày 24/12, ông Zelensky lần đầu công bố nội dung của một kế hoạch hòa bình 20 điểm được cho là đã thống nhất với phía Mỹ. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định Kiev sẽ không chấp nhận yêu cầu từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO – điều từng xuất hiện trong bản kế hoạch 28 điểm ban đầu do Mỹ đề xuất.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bác bỏ thông tin của Bloomberg cho rằng Moskva đã sửa kế hoạch hòa bình của Mỹ liên quan đến xung đột tại Ukraine. Theo hãng thông tấn TASS, phát biểu trên kênh Telegram cá nhân, bà Zakharova khẳng định: “Đây là tin giả. Hãng truyền thông này không có nguồn tin đáng tin cậy từ Điện Kremlin”. Bà nói rằng các nguồn tin được mô tả là “gần gũi với Điện Kremlin” chỉ nhằm tạo vỏ bọc cho những thông tin không chính xác.

Theo phía Nga, các yêu cầu cốt lõi của Moskva bao gồm việc Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi khu vực Donbass, cam kết từ bỏ mục tiêu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như áp đặt giới hạn đối với quy mô lực lượng vũ trang Ukraine. Các bên hiện vẫn giữ quan điểm khác biệt sâu sắc, trong khi chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy tiến triển đáng kể trong các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters, Tass, Ukrainska Pravda.