Mỹ và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác quốc phòng, đầu tư chiến lược

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã vừa có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Washington, tập trung vào việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực điện hạt nhân dân sự, tàu ngầm hạt nhân và công nghiệp đóng tàu.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Washington. Ảnh: Korea JoongAng Daily

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Seoul đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng thương mại, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể nâng thuế đối với ô tô và một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc từ 15% lên 25%.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, hai bên đã nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực then chốt, bao gồm năng lượng hạt nhân dân sự, tàu ngầm hạt nhân, đóng tàu và mở rộng đầu tư của Hàn Quốc vào Mỹ, nhằm tái thiết và củng cố các ngành công nghiệp cốt lõi của Washington. Đây được xem là những trụ cột quan trọng trong chương trình nghị sự hướng tới tương lai của liên minh Mỹ-Hàn, phù hợp với tinh thần các cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Washington và Gyeongju.

Tại cuộc gặp, hai ngoại trưởng cũng tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh vai trò then chốt của hợp tác ba bên Mỹ - Hàn - Nhật trong việc duy trì ổn định khu vực và thúc đẩy một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hai bên cũng trao đổi về hợp tác chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu và cam kết duy trì phối hợp ngoại giao chặt chẽ nhằm bảo đảm thực hiện các thỏa thuận đầu tư và thương mại song phương.

Mỹ và Hàn Quốc nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun kêu gọi phía Mỹ đóng vai trò lãnh đạo để các thỏa thuận hợp tác trọng điểm, đặc biệt trong lĩnh vực tàu ngầm hạt nhân và đóng tàu, sớm đạt được kết quả cụ thể.

Về phần mình, Ngoại trưởng Rubio cam kết thúc đẩy các cơ quan liên quan của Mỹ nhanh chóng triển khai các bước tiếp theo.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Cho Hyun sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Khoáng sản Thiết yếu lần đầu tiên do Ngoại trưởng Rubio chủ trì, nhằm tăng cường và đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng – yếu tố then chốt đối với sản xuất quốc phòng và các ngành công nghệ cao. Sự kiện này tiếp tục cho thấy nỗ lực của Washington trong việc phối hợp với các đồng minh, trong đó có Hàn Quốc, để giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng trước ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Minh Phương

Nguồn: The Chosun Daily, The Korea Time