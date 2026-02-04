Nhật Bản dự kiến bầu Thủ tướng vào ngày 18/2 sau bầu cử Hạ viện

Ngày 4/2, truyền thông Nhật Bản cho biết chính phủ và các đảng cầm quyền đang cân nhắc triệu tập một kỳ họp đặc biệt của Quốc hội vào ngày 18/2 để lựa chọn Thủ tướng mới, ngay sau cuộc bầu cử Hạ viện dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

Tòa nhà Quốc hội Nhật Bản. Ảnh: Nikkei Asia

Theo kế hoạch, nhà lãnh đạo được Quốc hội chỉ định sẽ tham dự lễ bổ nhiệm tại Hoàng cung ở Tokyo và tiến hành thành lập Nội các mới. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy liên minh cầm quyền do Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Sanae Takaichi dẫn dắt nhiều khả năng tiếp tục nắm quyền.

Trong kỳ họp Quốc hội đặc biệt, LDP và đối tác liên minh là Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP) dự kiến sẽ nhanh chóng bắt đầu thảo luận dự thảo ngân sách tài khóa năm 2026. Tuy nhiên, cuộc bầu cử hiếm hoi diễn ra vào tháng 2 khiến khả năng ngân sách được thông qua trước tháng 4 thời điểm bắt đầu năm tài khóa mới ngày càng khó xảy ra.

Kỳ họp đặc biệt này có thể kéo dài đến giữa tháng 7 nhằm đảm bảo thời lượng tương đương với một kỳ họp Quốc hội thường kỳ, vốn kéo dài khoảng 150 ngày. Kỳ họp thường kỳ năm nay chỉ diễn ra trong một ngày, do Thủ tướng Takaichi Sanae đã giải tán Hạ viện để tổ chức bầu cử sớm.

Lần gần nhất Nhật Bản tổ chức bầu cử Hạ viện vào tháng 2 là vào năm 1990, khi một kỳ họp đặc biệt đã được tổ chức trong 120 ngày và kéo dài đến cuối tháng 6.

Thời điểm triệu tập kỳ họp đặc biệt sẽ do chính phủ đương nhiệm quyết định, bởi Nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi Nội các mới được thành lập. Ngay cả trong trường hợp liên minh LDP – JIP giành được đa số tại Hạ viện, toàn bộ Nội các hiện tại vẫn sẽ từ chức trước khi bà Takaichi được Quốc hội bổ nhiệm lại làm Thủ tướng.

Nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae. Ảnh: Xinhua

Do mới chỉ ba tháng kể từ khi Nội các của bà Takaichi được thành lập vào tháng 10, giới quan sát cho rằng khả năng diễn ra một cuộc cải tổ lớn là không cao. Trước khi bước vào thảo luận ngân sách, Thủ tướng sẽ đọc diễn văn chính sách và trả lời chất vấn của lãnh đạo các đảng.

Khảo sát mới nhất của Kyodo News cho thấy LDP có thể giành được từ 233 ghế trở lên trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện, tăng đáng kể so với 198 ghế trước bầu cử. Tuy nhiên, liên minh cầm quyền hiện vẫn đang ở thế thiểu số tại Thượng viện Nhật Bản.

Minh Phương

Nguồn: Kyodo, Japan Times