Thủ tướng Đức nêu khả năng thảo luận mở rộng sở hữu vũ khí hạt nhân tại châu Âu

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Berlin đang cùng các đồng minh trao đổi ở giai đoạn đầu về khả năng mở rộng số quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân tại châu Âu, khi môi trường an ninh tại châu Âu có nhiều biến chuyển.

Thủ tướng Đức nêu khả năng thảo luận mở rộng sở hữu vũ khí hạt nhân tại châu Âu. Ảnh chụp màn hình

Phát biểu trước quốc hội, ông Merz nói rằng tại châu Âu hiện chỉ có Anh và Pháp là các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, và đang có các trao đổi về khả năng mở rộng nhóm này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các cuộc thảo luận mới ở giai đoạn ban đầu, Berlin sẽ không đưa ra quyết định vội vàng và các nội dung trao đổi sẽ không vi phạm cơ chế chia sẻ hạt nhân hiện có với Mỹ.

Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lâu nay dựa vào bảo đảm an ninh hạt nhân của Mỹ. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai, tại châu Âu xuất hiện thêm các ý kiến về việc tăng cường năng lực răn đe của khu vực.

Đối với Đức, vấn đề này còn gắn với các ràng buộc pháp lý quốc tế. Theo thỏa thuận “4+2” ký ngày 12/9/1990 giữa bốn nước chiến thắng trong Chiến tranh thế giới thứ hai (Mỹ, Liên Xô, Anh, Pháp) và hai nhà nước Đức khi đó, Đức thống nhất được công nhận đầy đủ chủ quyền nhưng đi kèm các điều kiện, trong đó có những hạn chế liên quan đến quân sự và triển khai vũ khí.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng Berlin có nghĩa vụ tuân thủ các cam kết quốc tế, song điều đó không ngăn cản việc trao đổi với các quốc gia đối tác về các vấn đề an ninh liên quan.

Các thảo luận về bảo đảm hạt nhân tại châu Âu không chỉ diễn ra ở Đức. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson gần đây cho biết Stockholm đang đối thoại với Anh và Pháp về vấn đề “ô hạt nhân”. Phía Pháp được cho là duy trì lực lượng hạt nhân độc lập nhưng có lập trường cởi mở đối với trao đổi cùng các đối tác. Văn phòng Thủ tướng Anh xác nhận Thủ tướng Keir Starmer đã thảo luận với lãnh đạo Thụy Điển về các ý tưởng liên quan. Truyền thông Anh nhận định các động thái này phản ánh sự điều chỉnh chính sách an ninh tại một số quốc gia châu Âu trong bối cảnh môi trường chiến lược thay đổi.

Bích Hồng

Nguồn: YTN