Tây Ban Nha và Hy Lạp đề xuất hạn chế mạng xã hội với thanh thiếu niên

Tây Ban Nha và Hy Lạp vừa đưa ra đề xuất hạn chế việc sử dụng mạng xã hội đối với thanh thiếu niên, trong nỗ lực hạn chế những tác động tiêu cực của môi trường trực tuyến đối với thanh thiếu niên. Động thái này đưa Tây Ban Nha và Hy Lạp vào nhóm các quốc gia như Pháp và Australia đang siết chặt quy định về độ tuổi sử dụng mạng xã hội vì lý do an toàn cho trẻ em.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez. Ảnh: FT

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez ngày 3/2 đã chỉ trích tình trạng “tội phạm và hành vi sai trái” trên mạng xã hội, cho rằng nhiều nền tảng do các công ty có tiềm lực tài chính và ảnh hưởng lớn vận hành. Ông mô tả môi trường trực tuyến hiện nay như một “miền Tây hoang dã kỹ thuật số”, nơi trẻ em có thể tiếp xúc với các nội dung gây nghiện, lạm dụng, khiêu dâm, thao túng và bạo lực. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ bảo vệ các em.”

Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết các nền tảng mạng xã hội sẽ phải triển khai hệ thống xác minh độ tuổi thực chất, thay vì chỉ dựa vào khai báo tự nguyện. Tây Ban Nha cũng sẽ tham gia cùng Pháp và một số nước châu Âu khác trong một liên minh phối hợp quản lý các nền tảng số.

Tây Ban Nha đề xuất hạn chế mạng xã hội với thanh thiếu niên. Ảnh: FT

Theo chính phủ Tây Ban Nha, việc thực thi lệnh cấm cần Quốc hội thông qua sửa đổi luật bảo vệ trẻ vị thành niên. Ngoài ra, Madrid dự kiến tăng trách nhiệm pháp lý đối với lãnh đạo các công ty mạng xã hội nếu để xảy ra vi phạm pháp luật trên nền tảng của mình, đồng thời xem xét hình sự hóa hành vi thao túng thuật toán nhằm khuếch đại nội dung bất hợp pháp.

Trong khi đó, một nguồn tin cấp cao của Chính phủ Hy Lạp cho biết Athens đang tiến gần tới việc công bố lệnh cấm tương tự đối với trẻ em dưới 15 tuổi.

Trước đó, Pháp cũng thúc đẩy lệnh cấm tương tự đối với người dưới 16 tuổi và yêu cầu xác minh độ tuổi chặt chẽ hơn. Australia đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ dưới 16 tuổi mở tài khoản trên một số ứng dụng được coi là có nguy cơ gây hại.

Hiện phần lớn nền tảng mạng xã hội quy định độ tuổi tối thiểu là 13, song cơ chế kiểm soát còn hạn chế do người dùng chủ yếu tự khai báo.

Vân Bình

Nguồn: FT