Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi mở viện trợ vào Gaza

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tiếp tục kêu gọi Israel cho phép viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza ngay lập tức, trong bối cảnh nhà chức trách Israel vẫn hạn chế nhiều người Palestine rời khỏi vùng lãnh thổ này để điều trị y tế.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: Al Jazeera

Lời kêu gọi được đưa ra ngày 3/2, khi hơn 100 người Palestine bị thương và mắc bệnh tập trung tại cửa khẩu Rafah - điểm nối giữa Gaza và Ai Cập vừa được mở lại hạn chế - với hy vọng được ra nước ngoài chữa trị.

Phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, ông Guterres nhấn mạnh cần bảo đảm việc vận chuyển cứu trợ nhân đạo được triển khai “nhanh chóng và không bị cản trở ở quy mô lớn”, bao gồm qua cửa khẩu Rafah.

Theo ghi nhận tại Khan Younis (miền nam Gaza), trong ngày chỉ có 16 người được phép sang Ai Cập qua Rafah; một ngày trước đó, 5 người được rời Gaza và 12 người được phép quay lại. Con số này thấp hơn nhiều so với khoảng 50 người mỗi chiều mà phía Israel từng đề cập. Các nguồn tin cho biết quá trình qua cửa khẩu diễn ra chậm, chưa có giải thích rõ về sự trì hoãn, và người qua cửa khẩu phải để lại phần lớn tài sản cá nhân.

Cửa khẩu Rafah - điểm nối giữa Gaza và Ai Cập vừa được mở lại hạn chế. Ảnh: Al Jazeera

Giới chức y tế cho biết hiện có khoảng 20.000 người tại Gaza đang chờ được chuyển ra nước ngoài để điều trị khẩn cấp. Trong khi đó, hệ thống bệnh viện và cơ sở y tế trong khu vực bị hư hại nặng, khiến nhiều bệnh nhân nặng và người mắc bệnh mạn tính gặp khó khăn trong tiếp cận điều trị.

Trong diễn biến an ninh, một thanh niên Palestine 19 tuổi thiệt mạng do trúng đạn gần Khan Younis, dù thỏa thuận ngừng bắn được cho là có hiệu lực từ tháng 10. Bệnh viện Nasser cho biết vụ việc xảy ra ngoài khu vực do quân đội Israel kiểm soát hoàn toàn. Theo cơ quan y tế tại Gaza, số người Palestine thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực giữa tháng 10 đã lên tới 529 người.

Giám đốc Bệnh viện al-Shifa tại Gaza City kêu gọi khẩn cấp cho phép đưa vật tư và thiết bị y tế vào Gaza, cảnh báo việc hạn chế thuốc men và ngăn cản sơ tán bệnh nhân có thể đẩy nhiều người vào tình thế nguy hiểm.

Vân Bình

Nguồn: Al Jazeera.