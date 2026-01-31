Hotline: 0822.173.636   |

Thanh Hóa giao hơn 71.000 biên chế, số lượng người làm việc năm 2026

(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định về việc giao biên chế cán bộ, công chức và số lượng người làm việc cho các sở, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2026.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định về việc giao biên chế cán bộ, công chức và số lượng người làm việc cho các sở, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Theo đó, tổng biên chế cán bộ, công chức được giao là 10.028 biên chế, gồm: 1.896 biên chế tại các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; 7.494 biên chế cán bộ, công chức chính quyền cấp xã; 638 biên chế công chức Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Cùng với đó, số lượng người làm việc trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập là 61.464 người, trong đó lĩnh vực giáo dục và đào tạo chiếm tỷ lệ lớn nhất với 54.317 người; y tế có 4.985 người; văn hóa, thông tin và thể thao có 420 người; các lĩnh vực sự nghiệp khác là 1.742 người.

Quyết định cũng giao biên chế dự phòng gồm 34 biên chế cán bộ, công chức cấp tỉnh và 15 biên chế sự nghiệp, nhằm đáp ứng yêu cầu điều chỉnh, sắp xếp trong quá trình tổ chức bộ máy.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương quản lý, sử dụng hiệu quả biên chế được giao, tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm đúng quy định và không vượt tổng biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3977/QĐ-UBND ngày 20/12/2025.

Xem nội dung chi tiết cụ thể Quyết định tại đây.

