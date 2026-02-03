Gặp khó trong hỗ trợ tài chính, CLB Đông Á Thanh Hóa loay hoay chờ “phao cứu sinh”

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn về tài chính và lực lượng, CLB Đông Á Thanh Hóa đang trông chờ nguồn lực xã hội hóa mới, sau khi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết không có cơ sở pháp lý để hỗ trợ kinh phí và nhân sự cho đội bóng.

CLB Đông Á Thanh Hóa đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử.

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã có văn bản số 611/SVHTTDL-QLTDTT trả lời đề nghị hỗ trợ kinh phí và nhân sự của Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Theo đó, doanh nghiệp này hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật Thể dục, thể thao nên không có cơ sở pháp lý để cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ tài chính cũng như nhân sự phục vụ công tác tổ chức, thi đấu.

Cơ quan chuyên môn đồng thời đề nghị CLB chủ động huy động các nguồn lực xã hội hóa hợp pháp để duy trì hoạt động và phát triển bền vững.

Khó khăn của đội bóng xứ Thanh trở nên rõ nét từ cuối tháng 8/2025, khi Chủ tịch CLB Cao Tiến Đoan bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra các vi phạm liên quan đến kế toán và hoạt động bán đấu giá tài sản. Biến cố này kéo theo hàng loạt hệ lụy về tài chính và lực lượng.

Nhiều cầu thủ trụ cột như Quế Ngọc Hải, Thái Sơn rời đội để tìm bến đỗ mới. CLB rơi vào tình trạng nợ lương, nợ phí, không có thưởng thi đấu. Lực lượng thi đấu bị thu hẹp đáng kể.

HLV Mai Xuân Hợp trải lòng về những khó khăn của đội bóng ở buổi họp báo sau trận gặp Nam Định ngày 1/2 vừa qua.

Sau trận hòa Nam Định ngày 1/2, HLV Mai Xuân Hợp thẳng thắn chia sẻ đội hình hiện chỉ còn khoảng 13-14 cầu thủ đủ khả năng ra sân. Nhiều cầu thủ vẫn thi đấu trong tình trạng chấn thương, sốt hoặc thể trạng không đảm bảo.

“Các cầu thủ đều có gia đình, cuộc sống riêng, nhưng CLB đang nợ lương, nợ phí, không có thưởng. Các em thi đấu chủ yếu bằng tinh thần, đó là sự thiệt thòi rất lớn”, HLV Mai Xuân Hợp nói.

Các cầu thủ xứ Thanh vẫn đang phải chờ đợi chiếc “phao cứu sinh” cho chặng đường tiếp theo tại V.League 2025/2026.

Trong bối cảnh khó khăn chồng chất, có thông tin cho rằng CLB sắp nhận được gói tài trợ lớn được xem là “phao cứu sinh” từ một ngân hàng uy tín. Nguồn tài chính mới được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng giải quyết dứt điểm tình trạng nợ lương, ổn định lực lượng và tạo nền tảng để tập trung cho mục tiêu trụ hạng.

Hoàng Sơn