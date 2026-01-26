Tạo sự khởi đầu tốt đẹp cho năm mới của kỷ nguyên mới

Tết đã cận kề và tinh thần tổ chức, chăm lo tết cho các đối tượng trong xã hội lại được hết sức quan tâm.

Tại Chỉ thị số 02-CT/TU về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đặt ra yêu cầu cho các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể, cơ quan chức năng trong tỉnh phải chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động trước, trong và sau tết phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; bảo đảm phương châm “vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình”, gắn với giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả của các đợt thiên tai, bão lũ, dịch bệnh; khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa, xây dựng nhà ở, công trình công cộng thiết yếu bị hư hại; đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội; tiếp tục rà soát, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn, không để trên địa bàn còn nhà tạm, nhà dột nát. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội để chăm lo tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, công nhân, người lao động bị mất việc làm, người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi, biên giới, vùng bị thiên tai, dịch bệnh; bảo đảm mọi người dân đều được đón tết an toàn, đầm ấm, không ai bị bỏ lại phía sau.

Chỉ thị đón tết năm nào cũng được Trung ương và các tỉnh, thành phố ban hành, tuy nhiên vẫn còn những thời điểm và có địa phương, cơ quan nhận thức chưa đầy đủ, thực hiện vẫn chưa nghiêm, mang tính hình thức, để xảy ra lãng phí, tốn kém, gây bức xúc dư luận.

Sau rất nhiều mất mát do thiên tai gây ra trong năm qua, nhiều người, nhiều địa bàn dân cư trong tỉnh đang nỗ lực đứng dậy vượt lên khó khăn để tái thiết cuộc sống. Một cái tết đầm ấm, nghĩa tình, thể hiện rõ nét vai trò chăm lo của cấp ủy, chính quyền sẽ giúp thắt chặt thêm tình đoàn kết, nhân ái, lan tỏa tinh thần nhân văn của chế độ. Không nên xem việc ban hành chỉ thị tổ chức tết là việc làm đến hẹn lại lên hoặc thực hiện cho “phải phép”, mà phải xác định rõ đó là một mệnh lệnh chính trị nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ luật của Đảng, kỷ cương hành chính của Nhà nước, từng bước xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. Nhất là tinh thần tổ chức tết đầm ấm, vui tươi, phát huy được các giá trị truyền thống của tết, không có ai bị bỏ lại phía sau. Có như vậy tết mới trọn vẹn nghĩa tình, tạo sự khởi đầu tốt đẹp cho một năm mới của kỷ nguyên mới.

Tuệ Minh