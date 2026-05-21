Nga chuyển đạn dược hạt nhân sang Belarus phục vụ tập trận

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/5 thông báo nước này đã chuyển các loại đạn dược hạt nhân tới các kho lưu trữ dã chiến tại Belarus trong khuôn khổ cuộc tập trận lực lượng hạt nhân chiến thuật đang diễn ra giữa hai nước.

Hình ảnh các binh sĩ Nga tham gia một cuộc tập trận hạt nhân tại một địa điểm không xác định ở Nga, do Bộ Quốc phòng nước này công bố, vào ngày 20 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/Reuters.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị tên lửa tại Belarus đang tiến hành huấn luyện tiếp nhận “đạn dược đặc biệt” dành cho hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M. Nội dung diễn tập bao gồm việc nạp đầu đạn lên bệ phóng cơ động, triển khai bí mật tới khu vực chỉ định và chuẩn bị cho các tình huống phóng tên lửa.

Trước đó, hôm 20/5, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại hoạt động của các bệ phóng tên lửa cơ động mặt đất trong khuôn khổ cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn diễn ra trong tuần này cùng Belarus. Động thái diễn ra đúng thời điểm Tổng thống Vladimir Putin có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, làm dấy lên nhiều đồn đoán về thông điệp chiến lược mà Moscow muốn gửi tới phương Tây.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy đoàn xe quân sự dưới sự hộ tống của trực thăng tấn công di chuyển vào khu vực rừng núi trước khi triển khai chuẩn bị phóng tên lửa hành trình từ hệ thống Iskander-M. Đây là loại tên lửa chiến thuật có khả năng mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân.

Hệ thống Iskander-M hiện là một phần trong cơ chế chia sẻ hạt nhân giữa Nga và Belarus, được hai nước triển khai từ năm 2023 sau khi căng thẳng giữa Nga và phương Tây gia tăng liên quan tới vấn đề Ukraine và kế hoạch mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc diễn tập lần này nhằm huấn luyện binh sĩ sử dụng vũ khí hạt nhân “trong điều kiện bị tấn công”. Moscow nhấn mạnh cả ba thành phần của “bộ ba hạt nhân” gồm lực lượng tên lửa chiến lược, không quân chiến lược và hải quân hạt nhân đều tham gia cuộc tập trận.

Theo số liệu do Nga công bố, cuộc diễn tập huy động khoảng 64.000 binh sĩ, 7.800 phương tiện quân sự, 200 bệ phóng tên lửa, 140 máy bay, 73 tàu chiến và 13 tàu ngầm, trong đó có 8 tàu ngầm mang tên lửa chiến lược.

Cuộc tập trận chung với Belarus có sự tham gia của 64.000 binh sĩ Nga, 7.800 xe quân sự, 200 bệ phóng tên lửa, 140 máy bay, 73 tàu chiến và 13 tàu ngầm. Ảnh: Brusselsmorning.

Kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần nhấn mạnh năng lực hạt nhân của Moscow như một lời cảnh báo tới phương Tây về giới hạn trong việc hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Trong diễn biến liên quan, Điện Kremlin ngày 20/5 đã chỉ trích phát biểu của Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys là “gần như điên rồ”, sau khi ông tuyên bố NATO cần chứng minh khả năng xuyên thủng vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga.

Kaliningrad là vùng lãnh thổ tách biệt của Nga nằm ven biển Baltic, giữa Litva và Ba Lan, hai quốc gia thành viên NATO. Khu vực này là nơi đặt sở chỉ huy của Hạm đội Baltic Nga.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters/RT