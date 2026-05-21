Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại mỏ đá xã Cẩm Tú

Theo báo cáo ban đầu của các cơ quan chức năng, vào khoảng 17 giờ ngày 20/5, đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng do sạt lở đá tại khu vực mỏ đá xã Cẩm Tú của Công ty TNHH Anh Tuấn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Theo đó, trong quá trình lao động tại chân núi đá nêu trên, các công nhân gồm các ông: Lò Văn Thời, sinh năm 1986; Lò Văn Quý, sinh năm 1989 và Hoàng Văn Ngay, sinh năm 1988, cùng trú tại tỉnh Yên Bái (cũ) (nay là tỉnh Lào Cai), bất ngờ bị đất đá từ phía trên núi sạt lở xuống vùi lấp. Hậu quả bước đầu xác định có 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 người hiện đang bị vùi lấp dưới lớp đá sạt lở, chưa được tìm thấy. Tại hiện trường khu vực mỏ vẫn đang tiếp tục xuất hiện nguy cơ sạt lở đá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn (CHCN), bảo vệ hiện trường và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn khu vực mỏ; đồng thời, chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời gia đình các nạn nhân.

Các phương tiện máy móc được huy động đến hiện trường thực hiện công tác CHCN.

Xác định đây là vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người; để kịp thời khắc phục hậu quả vụ việc, đồng thời bảo đảm an toàn trong hoạt động khai thác khoáng sản và phòng ngừa các vụ việc tương tự xảy ra, ngay trong đêm 20/5, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 9215/UBND-CNXDKH về việc Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại mỏ đá xã Cẩm Tú của Công ty TNHH Anh Tuấn. Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau: Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục, khẩn trương tổ chức CHCN, tìm kiếm các nạn nhân mất tích, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ; đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh ngay sau khi có kết quả điều tra ban đầu để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Nội vụ, UBND xã Cẩm Tú và các đơn vị liên quan kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản, an toàn lao động, bảo vệ môi trường tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn; kịp thời tham mưu xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/5.

Các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường thực hiện công tác CHCN.

Giao UBND xã Cẩm Tú phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, các lực lượng chức năng và Công ty TNHH Anh Tuấn tổ chức bảo vệ hiện trường, hỗ trợ công tác CHCN; đồng thời, kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, nhất là tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, mất an toàn trong mùa mưa; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định.

Yêu cầu Công ty TNHH Anh Tuấn tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai công tác CHCN; thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người bị nạn và gia đình các nạn nhân; đồng thời rà soát toàn bộ quy trình khai thác, các điều kiện bảo đảm an toàn lao động tại mỏ, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong hoạt động khai thác khoáng sản, tuyệt đối không để xảy ra các vụ việc tương tự trong khu vực mỏ của đơn vị.

Phan Nga