Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh

Trao huy hiệu Đảng cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh vào sáng 21/5, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa luôn trân trọng, kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm, tâm huyết của các thế hệ cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ. Những đóng góp của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh được trao Huy hiệu Đảng là một phần quan trọng trong nền tảng chính trị, truyền thống đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện chi bộ nơi các đảng viên sinh hoạt Đảng.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 4 đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, gồm: đồng chí Nguyễn Văn Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; đồng chí Bùi Thị Bốn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các chi bộ tặng hoa chúc mừng 4 đồng chí vừa được nhận Huy hiệu Đảng.

Đại diện các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Lợi bày tỏ niềm xúc động, vinh dự khi được Đảng trao tặng Huy hiệu Đảng. Đồng chí khẳng định đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân mà còn là trách nhiệm để tiếp tục giữ gìn phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh của người đảng viên; tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, tâm huyết vào sự phát triển chung của tỉnh và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới; đồng thời mong muốn đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, đưa Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu chúc mừng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh được nhận Huy hiệu Đảng.

Phát biểu chúc mừng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp bền bỉ của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng chí khẳng định, mỗi mốc tuổi Đảng được trao tặng hôm nay là dấu son đáng tự hào, kết tinh của lòng trung thành, bản lĩnh chính trị, tinh thần tận tụy và trách nhiệm của người đảng viên cộng sản. Đặc biệt, các Huy hiệu 55 năm, 60 năm tuổi Đảng là biểu tượng sinh động của sự kiên định lý tưởng cách mạng qua nhiều giai đoạn lịch sử; còn các Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận xứng đáng đối với những cán bộ đang tiếp tục gánh vác trọng trách trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng. Dù công tác hay nghỉ hưu, trên bất kỳ cương vị nào, các đồng chí luôn giữ vững phẩm chất của người đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, gắn bó mật thiết với Nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh: Việc trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân các đồng chí và gia đình, mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ tỉnh. Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, tiếp tục học tập, noi gương các thế hệ đi trước; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và tinh thần phụng sự Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh; đồng thời tiếp tục là tấm gương sáng trong gia đình và cộng đồng góp phần sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên; chăm lo và phát huy vai trò của các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ, để việc trao tặng Huy hiệu Đảng thực sự trở thành hoạt động có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống, đạo lý và trách nhiệm của người đảng viên.

Minh Hiếu