Tổng thống Venezuela và Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về các vấn đề quốc tế hai bên cùng quan tâm

Ngày 6/12, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan đã có cuộc điện đàm về tình hình địa chính trị toàn cầu, đặc biệt xoay quanh việc triển khai lực lượng quân sự gần vùng biển Caribe - một động thái đang gây căng thẳng trong khu vực.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan. Ảnh: CCTV

Theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Venezuela, trong cuộc trao đổi, Tổng thống Erdoğan bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước những đe dọa gần đây nhắm vào Venezuela, gồm việc triển khai quân sự và các hành động mà theo ông nhằm “làm mất ổn định hòa bình và an ninh” tại khu vực Caribe. Ông Maduro mô tả các hoạt động quân sự tại Caribe là hành vi “bất hợp pháp, vô lý, không cần thiết và thậm chí thái quá” - đồng thời khẳng định chính quyền Venezuela sẽ tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao để bảo vệ hòa bình và ổn định.

Venezuela sẽ tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao để bảo vệ hòa bình và ổn định. Ảnh: Reuters

Song song với các vấn đề an ninh - địa chính trị, hai bên cũng bàn thảo về tăng cường hợp tác song phương ở lĩnh vực kinh tế và giao thương. Venezuela bày tỏ mong muốn cùng Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức thương mại hai chiều lên tới 3 tỷ USD, đồng thời đề xuất tái lập đường bay trực tiếp giữa thủ đô Caracas và Istanbul để thuận tiện cho du khách và nhà đầu tư. Việc mở lại kết nối hàng không quốc tế - vốn bị gián đoạn sau khi các hãng hàng không quốc tế rút khỏi Venezuela - được xem là một phần nỗ lực tái khẳng định vị thế của Caracas trên bản đồ toàn cầu.

Cuộc điện đàm cũng ghi nhận lời mời từ phía Venezuela dành cho Tổng thống Erdoğan thăm Caracas vào năm 2026, nhân dịp kỳ họp lần thứ năm của Ủy ban Hợp tác Chung giữa hai nước.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ, một cường quốc quân sự và ngoại giao tại châu Âu, đứng về phía Venezuela trong bối cảnh căng thẳng tại Caribe có thể mở ra bước ngoặt trong trật tự địa chính trị Mỹ Latinh. Thỏa thuận kinh tế và hàng không vừa được đề xuất có thể là đòn bẩy để Venezuela củng cố vị thế quốc tế, đồng thời gửi đi thông điệp rõ ràng: Caracas không cô lập, sẵn sàng liên minh với các quốc gia ngoài Mỹ Latinh nhằm bảo vệ chủ quyền và ổn định khu vực.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, CCTV