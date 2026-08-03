Tổng thống Ukraine: Nga tìm cách mở rộng sản xuất tên lửa đạn đạo

Ngày 2/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đang tìm cách tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo, trong khi nhiều công ty sản xuất linh kiện cho các loại vũ khí của nước này vẫn chưa bị các nước phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, Nga đang tìm cách tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo. Ảnh: Greekreporter.

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra sau khi Nga tiến hành các đợt tấn công nhằm vào Ukraine trong tuần qua với gần 1.900 máy bay không người lái (UAV), gần 1.600 bom dẫn đường trên không và 144 tên lửa các loại. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Zelensky nhấn mạnh: “Một số lượng đáng kể các doanh nghiệp Nga tham gia duy trì các cuộc tấn công này bằng cách sản xuất linh kiện cho UAV, tên lửa và bom dẫn đường trên không vẫn chưa bị áp đặt lệnh trừng phạt”.

Cuộc tấn công mới nhất bằng tên lửa đạn đạo của Nga nhằm vào thủ đô Kiev trong đêm 1/8 đã khiến 9 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Theo ông Zelensky, trong đêm từ ngày 1 sang 2/8, Nga đã phóng 35 tên lửa, trong đó có 27 tên lửa đạn đạo, cùng 185 UAV tấn công nhằm vào Ukraine.

Nga tấn công Ukraine tại thủ đô Kyiv ngày 1 tháng 8 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Ukraine cho biết lực lượng phòng không chỉ đánh chặn được một tên lửa đạn đạo, “đơn giản vì không còn tên lửa đánh chặn cho các hệ thống Patriot”. Ông Zelensky nhấn mạnh thêm: “Cần gây sức ép lên mọi mắt xích trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga. Các lệnh trừng phạt cần được mở rộng và phải phát huy hiệu quả”.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo được đánh giá có sức tàn phá lớn hơn và gây nhiều thương vong hơn, do rất ít loại vũ khí có khả năng đánh chặn các tên lửa siêu vượt âm Zircon và tên lửa Iskander tốc độ cao của Nga. Hiện các tên lửa đánh chặn Patriot vẫn là phương tiện phòng thủ hiệu quả duy nhất, song nguồn dự trữ của Ukraine đã cạn kiệt. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố sẽ cấp phép để Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Tuy nhiên, ông đã rút lại đề nghị này trong cuộc họp nội các, chỉ vài giờ trước khi cuộc tấn công mới nhất bằng tên lửa đạn đạo của Nga nhằm vào Kyiv diễn ra.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cũng đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp về việc cung cấp thêm tên lửa Patriot, cho rằng “cuộc chiến trên bầu trời sẽ quyết định cục diện của cuộc xung đột này”.

Thanh Vân

Nguồn: Kyivindependent.