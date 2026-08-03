Thủ tướng Anh phát tín hiệu ủng hộ xây dựng Hiến pháp thành văn

Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết ông ủng hộ việc xây dựng một bản Hiến pháp thành văn cho Vương quốc Anh, cho rằng đã đến lúc cần thiết lập một khuôn khổ hiến định rõ ràng hơn nhằm định hướng cách thức quản trị đất nước và thúc đẩy tiến trình phân quyền.

Thủ tướng Anh Andy Burnham. Ảnh: FMT.

Phát biểu ngày 2/8, ông Burnham nhận định các kế hoạch tăng cường phân quyền cho chính quyền địa phương của chính phủ có thể mở đường cho một “thỏa thuận hiến định mới”. Theo Thủ tướng Anh, đất nước cần có “một bộ nguyên tắc rõ ràng” về cách thức vận hành bộ máy nhà nước, đồng thời cho rằng việc thiếu một bản Hiến pháp thành văn khiến nhiều vấn đề nền tảng thường xuyên gây tranh luận và làm hạn chế vai trò của các địa phương trong quá trình hoạch định chính sách.

Không giống phần lớn các quốc gia trên thế giới, Vương quốc Anh không có một bản Hiến pháp thành văn duy nhất. Thay vào đó, hệ thống hiến định của nước này được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các đạo luật do Quốc hội ban hành, án lệ, các tập quán hiến pháp và điều ước quốc tế.

Ý tưởng xây dựng Hiến pháp thành văn đã được thảo luận trong nhiều năm. Cựu Thủ tướng Gordon Brown là một trong những người sớm đề xuất cải cách này khi còn lãnh đạo chính phủ giai đoạn 2007-2010. Ông Burnham cũng từng giữ cương vị bộ trưởng trong nội các của ông Brown. Tuy nhiên, một ủy ban của Quốc hội Anh sau quá trình nghiên cứu kéo dài 5 năm đã kết luận vào năm 2015 rằng chưa có sự đồng thuận rõ ràng về việc pháp điển hóa Hiến pháp.

Thủ tướng Anh phát tín hiệu ủng hộ xây dựng Hiến pháp thành văn. Ảnh: Saimon’s Paths.

Theo giới quan sát, nếu được thúc đẩy, quá trình xây dựng một bản Hiến pháp thành văn sẽ là một cải cách lớn, có thể kéo dài nhiều năm và đòi hỏi các cuộc tham vấn rộng rãi cũng như xem xét toàn diện hệ thống chính trị.

Trước đó, ngày 31/7, Thủ tướng Burnham công bố kế hoạch cho phép các thị trưởng vùng tại Anh được giữ lại một phần nguồn thu thuế phát sinh trên địa bàn, một trong những biện pháp nhằm chuyển giao thêm quyền hạn từ chính quyền trung ương cho các địa phương trong bối cảnh nước Anh tiếp tục thúc đẩy cải cách mô hình quản trị.

Lê Hà.

Nguồn: Arap news