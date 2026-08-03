Mỹ và Nhật Bản lần đầu can thiệp thị trường ngoại hối sau 15 năm

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm hỗ trợ đồng yen của Nhật Bản, trong bối cảnh đồng nội tệ nước này giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên. Đây được cho là lần đầu tiên Mỹ và Nhật Bản phối hợp can thiệp thị trường ngoại hối sau 15 năm.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama (bên phải) gặp gỡ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Tokyo vào tháng 5. Ảnh: japannews.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/8 cho biết Mỹ đã mua vào đồng yen để hỗ trợ Nhật Bản sau khi đồng tiền này suy yếu mạnh. Phát biểu với báo giới, ông Trump cho rằng Nhật Bản “đã cần một chút hỗ trợ” và nhấn mạnh Washington luôn sẵn sàng đứng về phía đồng minh. Ông cũng nói việc can thiệp là minh chứng cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước và mang lại lợi ích kinh tế cho Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cũng xác nhận Tokyo và Washington đã phối hợp can thiệp thị trường ngoại hối trong phiên giao dịch tại New York hôm 1/8 bằng cách mua đồng yen. Đây là lần đầu tiên hai nước thực hiện hành động phối hợp như vậy kể từ năm 2011 và là lần đầu tiên sau 15 năm.

Theo bà Katayama, động thái này được triển khai trên cơ sở tuyên bố chung của Bộ trưởng Tài chính Mỹ - Nhật Bản ký tháng 9/2025 nhằm ứng phó với những biến động quá mức và mất trật tự của đồng yen trong thời gian gần đây. Bà cho biết hai bên sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ và không loại trừ khả năng phối hợp can thiệp thêm nếu cần thiết.

Tiền giấy mệnh giá Yên và Đô la Mỹ. Ảnh: REUTERS.

Đồng yen trước đó đã giảm xuống 163,99 yen/1 USD, mức thấp nhất trong khoảng 40 năm, trước khi phục hồi mạnh sau động thái can thiệp của hai nước. Trong phiên giao dịch ngày 2/8, đồng yen có thời điểm tăng lên khoảng 156 yen/1 USD - mức cao nhất trong khoảng hai tháng rưỡi - trước khi dao động quanh ngưỡng 157 yen/1 USD.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết việc can thiệp nhằm kiềm chế các biến động bất thường của đồng yen và khẳng định Washington ủng hộ các biện pháp của Tokyo để điều chỉnh tình trạng đồng tiền này bị định giá thấp. Theo Reuters, một tài liệu xuất hiện trong cuộc họp nội các Mỹ cho thấy Washington có thể đã mua từ 5-10 tỷ USD giá trị đồng yen để hỗ trợ thị trường.

Bích Hồng

Nguồn: Yonhap, Kyodo, Reuters.