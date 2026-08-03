Tổng thống Donald Trump: Greenland sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu công khai khẳng định Greenland sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1/2029, qua đó tiếp tục thúc đẩy tham vọng mở rộng ảnh hưởng của Washington tại khu vực Bắc Cực bất chấp sự phản đối từ Đan Mạch và chính quyền Greenland.

Tổng thống Donald Trump đã làm dấy lên tranh cãi mới khi nói rằng Greenland sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ trước khi nhiệm kỳ tổng thống của ông kết thúc vào năm 2029. Ảnh: AFP.

Khác với những tuyên bố trước đây chủ yếu nhấn mạnh mong muốn mua lại hòn đảo, việc lần đầu tiên gắn tham vọng này với một mốc thời gian cụ thể được đánh giá là bước nâng cấp đáng chú ý về thông điệp chính trị từ Washington.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền Real America’s Voice, người dẫn chương trình Steve Gruber hỏi: “Tôi đã dự đoán trên chương trình này rằng trước khi ngài rời nhiệm sở, Greenland sẽ nằm dưới sự kiểm soát hoạt động của chúng ta. Việc bảo vệ bán cầu Tây vẫn vô cùng quan trọng, phải không?”

Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói : "Anh sẽ đúng thôi... Anh nên đặt cược vào điều đó."

Đây được xem là lần đầu tiên ông Trump công khai đưa ra một mốc thời gian cụ thể, thay vì dừng lại ở các tuyên bố về nhu cầu chiến lược như trước.

Ông Trump tiếp tục lập luận rằng Greenland có ý nghĩa đặc biệt đối với an ninh quốc gia Mỹ. Theo ông, nếu Washington không tăng cường kiểm soát khu vực này thì các đối thủ chiến lược, đặc biệt là Nga và Trung Quốc, sẽ mở rộng ảnh hưởng tại Bắc Cực.

Tham vọng của Tổng thống Mỹ đối với Greenland đã nhiều lần làm gia tăng căng thẳng với Đan Mạch và các đồng minh châu Âu. Chính quyền Copenhagen cùng lãnh đạo Greenland nhiều lần khẳng định hòn đảo không phải là đối tượng để mua bán và chỉ người dân Greenland mới có quyền quyết định tương lai của vùng lãnh thổ bán tự trị này.

Trước đó, hồi đầu năm, ông Trump từng dọa áp thuế đối với một số đồng minh châu Âu, trong đó có Đan Mạch, nhằm gây sức ép cho các cuộc đàm phán liên quan đến Greenland. Sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Nhà Trắng tạm thời hạ nhiệt căng thẳng khi tuyên bố hai bên đã hình thành khuôn khổ đối thoại về vấn đề này.

Ông Trump một lần nữa bày tỏ mong muốn Mỹ kiểm soát Greenland. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, Tổng thống Mỹ vẫn liên tục phát đi tín hiệu cho thấy ông chưa từ bỏ mục tiêu kiểm soát Greenland. Đầu tháng 7, ông còn đăng trên mạng xã hội Truth Social một hình ảnh chỉnh sửa với lá cờ Mỹ phủ lên Greenland, làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Dù vậy, giới quan sát vẫn tỏ ra thận trọng về khả năng Washington hiện thực hóa mục tiêu này. Theo nền tảng dự báo Polymarket, xác suất Mỹ giành được quyền kiểm soát Greenland trước năm 2027 chỉ ở mức khoảng 4%. Trong khi đó, thị trường dự báo Kalshi ước tính khả năng Mỹ có thêm lãnh thổ mới trước khi nhiệm kỳ của ông Trump kết thúc vào năm 2029 vào khoảng 22%.

Nhật Lệ

Nguồn: Wion, The Independent.