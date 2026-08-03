Mỹ và Iran nối lại đàm phán từ ngày 3/8

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/8 cho biết Washington và Tehran sẽ bắt đầu một vòng đàm phán mới vào chiều 3/8 (giờ địa phương) nhằm tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời khẳng định chưa đặt thời hạn để hai bên đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân và vấn đề eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước giới truyền thông trên chuyên cơ Air Force One trên đường đến Căn cứ Liên hợp Andrews, Maryland, Mỹ, ngày 2 tháng 8 năm 2026. Ảnh: REUTERS.

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Air Force One khi trở về Washington từ bang New Jersey, ông Trump từ chối đưa ra thời hạn để Tehran đạt được một thỏa thuận với Washington.

Ông Trump nói: “Tôi muốn đạt được một thỏa thuận hơn là khiến nhiều người thiệt mạng. Khi chiến sự xảy ra, rất nhiều người sẽ chết và chúng tôi không mong điều đó”.

Trước đó, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết đã quyết định hủy một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran sau khi nhận được đề nghị từ Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và chính Iran để tạo điều kiện cho các nỗ lực đàm phán. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, các đồng minh tin rằng vẫn còn cơ hội đạt được một thỏa thuận.

Ngay sau phát biểu mới của ông Trump về khả năng nối lại đàm phán, giá dầu thế giới đã giảm hơn 4% trong phiên giao dịch đầu ngày 3/8, phản ánh kỳ vọng căng thẳng có thể hạ nhiệt.

Cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về việc mở lại eo biển Hormuz đạt được tiến triển. Ảnh: ANI.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết các cuộc đàm phán giữa Tehran và Oman về các vấn đề hàng hải tại eo biển Hormuz đã đạt nhiều tiến triển và đang bước vào giai đoạn cuối. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định các cuộc thương lượng tập trung vào việc thống nhất một tuyến hàng hải mới và không liên quan đến quyết định mở hay đóng eo biển Hormuz.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi buộc Mỹ tuân thủ Bản ghi nhớ (MoU) về hòa bình mà hai nước đã ký ngày 18/6, cho rằng văn kiện này cần trở thành nền tảng cho quan hệ song phương trong thời gian tới. Theo thỏa thuận, Mỹ và Iran sẽ tiến hành đàm phán trong vòng 60 ngày để hướng tới một thỏa thuận toàn diện, song tiến trình này bị gián đoạn sau khi xung đột quân sự giữa hai bên leo thang.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, TASS, Xinhua.