EU gia tăng truy quét “đội tàu bóng tối” của Nga sau loạt nghi vấn lách cấm vận

Lực lượng hải quân của Liên minh châu Âu (EU) do Italy dẫn đầu ngày 2/8 đã tiến hành kiểm tra một tàu chở dầu nằm trong danh sách trừng phạt của EU trên vùng biển Địa Trung Hải. Đây là cuộc kiểm tra thứ hai đối với một tàu bị nghi thuộc “đội tàu bóng tối” của Nga trong chưa đầy hai tuần.

EU gia tăng truy quét “đội tàu bóng tối” của Nga sau loạt nghi vấn lách cấm vận. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ Quốc phòng Italy, tàu chở dầu Toa Payoh bị chặn để kiểm tra ở khu vực phía Tây đảo Pantelleria của Italy khi đang trên hành trình từ Benin đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Nhà chức trách cho biết con tàu vừa chuyển sang đăng ký treo cờ Cameroon vào tuần trước.

Hoạt động kiểm tra được thực hiện nhằm xác minh liệu tàu có đủ điều kiện hợp pháp để treo cờ Cameroon cũng như tính hợp lệ của các giấy tờ đăng ký. Theo một nguồn tin am hiểu vụ việc, phái bộ hải quân của EU mang tên EUNAVFOR MED Irini không có thẩm quyền tạm giữ tàu trong các cuộc kiểm tra dạng này. Tuy nhiên, các tài liệu thu thập được sẽ tiếp tục được xem xét và có thể được chuyển cho cơ quan chức năng của các quốc gia thành viên để phục vụ các bước xử lý tiếp theo nếu cần thiết.

Bộ Quốc phòng Italy cho biết thuyền trưởng của Toa Payoh ban đầu không hợp tác với lực lượng kiểm tra. Sau đó, một nhóm binh sĩ Italy đã đổ bộ xuống tàu bằng trực thăng xuất phát từ tàu chiến Thaon di Revel, soái hạm của chiến dịch EUNAVFOR MED Irini. Cuộc kiểm tra kéo dài khoảng hai giờ với sự hỗ trợ của một tàu hải quân Hy Lạp và máy bay tuần tra hàng hải của Ba Lan trước khi kết thúc an toàn. Phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hàng chục tàu mà khối này cho là thuộc “đội tàu bóng tối”. Ảnh: ShippingWatch.

Động thái trên diễn ra sau cuộc kiểm tra tàu MV South Star hôm 20/7, cũng bị nghi thuộc “đội tàu bóng tối” của Nga và bị nghi sử dụng cờ đăng ký không đúng quy định.

EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hàng chục tàu mà khối này cho là thuộc “đội tàu bóng tối”, bị cáo buộc hỗ trợ Nga xuất khẩu dầu mỏ nhằm vượt các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột tại Ukraine. Chiến dịch EUNAVFOR MED Irini, được EU triển khai từ năm 2020 để thực thi lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với Libya, sau đó đã được mở rộng thẩm quyền, cho phép tiến hành các cuộc kiểm tra xác minh trên biển.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters