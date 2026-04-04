Tổng thống Ukraine kêu gọi Quốc hội hành động khẩn cấp để tránh khủng hoảng tài chính

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy kêu gọi các nghị sĩ nhanh chóng thông qua loạt dự luật quan trọng trong tuần tới nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng tài chính, đồng thời bảo đảm nguồn lực cho Ukraine và thúc đẩy tiến trình cải cách hướng tới gia nhập Liên minh châu Âu.

Theo các chuyên gia kinh tế, do tiến độ cải cách chậm và hoạt động lập pháp trì trệ trong cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Ukraine đã không đáp ứng các mốc thời gian cần thiết để giải ngân hàng tỷ USD từ các đối tác tài chính quốc tế.

Trong bối cảnh nhu cầu tài chính bên ngoài của Ukraine năm nay lên tới khoảng 52 tỷ USD, tương đương gần 1/4 tổng sản lượng kinh tế, tình hình ngân sách được đánh giá là rất khó khăn.

Tổng thống Zelenskiy cho biết danh sách các dự luật ưu tiên bao gồm cải cách hệ thống tư pháp và điều chỉnh quy trình trong lĩnh vực năng lượng – những điều kiện then chốt để tiếp cận các nguồn hỗ trợ tài chính. Ông nhấn mạnh các nghị sĩ từ mọi đảng phái cần nhận thức rõ tầm quan trọng của các dự luật này đối với ngân sách quốc gia.

Dự kiến, Quốc hội Ukraine sẽ họp vào ngày 7–8/4 để thảo luận và bỏ phiếu về các dự luật liên quan.

Quốc hội Ukraine sẽ họp vào ngày 7–8/4 để thảo luận và bỏ phiếu về các dự luật liên quan. Ảnh: TASS

Xung đột với Nga đã bước sang năm thứ 5, Ukraine tiếp tục phụ thuộc lớn vào hỗ trợ tài chính từ bên ngoài. Đồng thời, những thách thức nội bộ như mệt mỏi xã hội, các vụ việc liên quan đến minh bạch và bất đồng giữa chính phủ với Quốc hội cũng gia tăng. Một số nghị sĩ cho rằng thiếu sự phối hợp trong các vấn đề quan trọng, trong khi các đảng đối lập mong muốn có vai trò lớn hơn trong bộ máy điều hành.

Giới phân tích nhận định, việc Quốc hội Ukraine sớm thông qua các cải cách then chốt sẽ đóng vai trò quyết định trong việc duy trì ổn định tài chính và củng cố niềm tin của các đối tác quốc tế trong giai đoạn tới.

Kể từ năm 2022, Ukraine đã nhận khoảng 174 tỷ USD viện trợ kinh tế từ các đối tác phương Tây. Tuy nhiên, một số nguồn hỗ trợ quan trọng hiện bị đình trệ, trong đó có khoản vay 90 tỷ euro từ EU bị Thủ tướng Viktor Orban ngăn chặn.

Vân Bình

Nguồn: Reuters