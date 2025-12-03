Tổng thống Ukraine công bố phiên bản rút gọn kế hoạch hòa bình với Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa tiết lộ rằng kế hoạch hòa bình mà Kiev đang trao đổi với Mỹ đã được rút gọn từ 28 điểm xuống còn 20 điểm, tập trung vào ba vấn đề nhạy cảm nhất: lãnh thổ, tài sản Nga bị đóng băng và các bảo đảm an ninh. Phiên bản mới này là kết quả của các cuộc thảo luận với Mỹ tại Geneva và Florida, và đang chờ được hoàn thiện dựa trên kết quả trao đổi giữa Washington và Moscow.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Ireland Micheál Martin. Ảnh: AP

Phát biểu tại họp báo với Thủ tướng Ireland Micheál Martin ngày 2/12, ông Zelensky cho biết, phái đoàn Ukraine đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Geneva và Florida, một số vấn đề vẫn cần hoàn thiện. Ông nhấn mạnh, Mỹ đang “nghiêm túc” tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh, và Ukraine mong muốn một nền hòa bình công bằng, không chỉ tạm ngừng giao tranh.

Về khác biệt giữa bản kế hoạch mới và bản gốc, ông Zelensky cho biết, Ukraine chờ kết quả trao đổi Mỹ-Nga để hành động tiếp. Ông cũng sẵn sàng cho các cuộc tiếp xúc tiếp theo nếu có đối thoại “thực chất, cụ thể”. Tuy nhiên, ông không công bố chi tiết toàn bộ kế hoạch, nhưng nêu rõ ba vấn đề quan trọng nhất: lãnh thổ, tài sản Nga bị đóng băng và bảo đảm an ninh từ Mỹ, EU, và các quốc gia trong “Liên minh Tự nguyện”. Ông Zelensky khẳng định, các nhóm của Ukraine sẽ tiếp tục xử lý những vấn đề nhạy cảm này.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định, Nga và Ukraine đang tiến gần nhất tới một thỏa thuận hòa bình trong 3 năm qua, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn chưa đạt được. Ông cho biết, Mỹ đã dành khoảng 10 tháng thúc đẩy tiến trình, tìm kiếm các đề xuất có thể chấp nhận được cho cả hai bên, nhưng các bước cuối cùng vẫn rất khó khăn. Washington hiện đang đánh giá liệu nên tiếp tục làm trung gian hay chuyển trọng tâm sang các vấn đề quan trọng khác.

Trước đó, ngày 2/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và doanh nhân Jared Kushner tại Điện Kremlin. Trọng tâm của cuộc gặp kéo dài khoảng 5 giờ là vấn đề giải quyết xung đột Ukraine. Theo Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov, hai bên đã thảo luận các ý tưởng then chốt trong 4 văn bản thuộc kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng đất nước của ông không còn tham gia vào cuộc khủng hoảng Ukraine xét trên phương diện tài chính nữa đồng thời chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden là đã chi 350 tỷ USD cho xung đột Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định, an ninh của NATO có mối liên hệ mật thiết với cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và hoan nghênh những nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở quốc gia Đông Âu. Ông bày tỏ hy vọng thỏa thuận hòa bình hoặc ngừng bắn có thể đạt được trước hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara. Về việc Ukraine gia nhập NATO, ông khẳng định cần sự đồng thuận của tất cả các đồng minh và hiện tại chưa có sự đồng thuận nào. Đồng thời, ông kỳ vọng một số thành viên NATO sẽ công bố hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine trong thời gian tới.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, RT, Sky News